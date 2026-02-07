Getty
Cristiano Ronaldo podría dejar el Al-Nassr si Mohamed Salah se muda a Arabia Saudita, mientras la estrella portuguesa continúa su protesta contra el PIF
Ronaldo en el punto de mira en Arabia Saudí
Cristiano Ronaldo rara vez está fuera del foco mediático, pero lo que se está debatiendo actualmente es su futuro, tras el cierre del mercado de fichajes de enero. Según se informa, el jugador de 41 años se ha declarado en huelga después de sentirse frustrado al ver cómo sus rivales por el título, el Al-Hilal —que también es propiedad del PIF—, se reforzaban este invierno incorporando a Karim Benzema procedente del Al-Ittihad. Benzema pasó a marcar un triplete en su debut con el Al-Hilal para los líderes de la Saudi Pro League, mientras que Ronaldo ahora se ha perdido partidos contra el Al-Ittihad y el Al-Riyadh. La estrella del Al-Nassr también ha recibido una contundente advertencia por parte de la Saudi Pro League por su disputa.
"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera de forma independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propios consejos, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre fichajes, gasto y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga. Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo —por muy significativo que sea— determina decisiones más allá de su propio club", dijo la liga.
"La reciente actividad de fichajes demuestra claramente esa independencia. Un club se reforzó de una manera concreta. Otro eligió un enfoque diferente. Esas fueron decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados. La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos separando a los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona como estaba previsto. El enfoque sigue estando en el fútbol —en el campo, donde corresponde— y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados."
- Getty Images Sport
¿Ronaldo se marcha y Salah llega?
El exentrenador de los Spurs, Tim Sherwood, cree que esta temporada será la última de Ronaldo en la Saudi Pro League y que será reemplazado por Salah. Declaró a Casinostuga: "Hay que sentir lástima por Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Quién no se sentiría agraviado porque no están fichando jugadores como él quiere que los fichen cuando él cobra 500.000 libras al día? Tiene todo el derecho a montar una rabieta, ¿no? Quiero decir, ¿de qué está hablando? Si yo cobrara 500.000 libras al día, les estaría preguntando: ¿qué quieren que haga y cuándo quieren que lo haga? ¿Que Mohamed Salah se mude allí significará el fin del tiempo de Ronaldo en Arabia Saudí? Absolutamente, pero, al mismo tiempo, siempre ha tenido sus batallas. Han sido Lionel Messi todos estos años y hemos sido bendecidos por presenciar la era de ver fútbol en la que estaban Ronaldo y Messi. Ambos son dioses del fútbol y ahora también tenemos al dios egipcio, Mo Salah, que es fantástico y me alegra que siga en la Premier League, pero no estará aquí la próxima temporada. Se irá en verano y probablemente será a Arabia Saudí para llenar la caja como todos los demás, y no habrá una estrella más grande que Salah cuando se vaya allí. Solo espero que toda esta historia no sea como se ha retratado para Ronaldo porque no queda bien para él, ¿verdad?"
El futuro de Salah en el Liverpool, en duda
El futuro de Salah en el Liverpool ha estado en duda desde que arremetió contra el club y el entrenador Arne Slot por “echarlo a los leones” hacia finales del año pasado tras ser relegado al banquillo por el neerlandés. El egipcio se marchó después a la AFCON con Egipto, pero ahora ha regresado y se ha reintegrado en el equipo. Sin embargo, está por ver si Salah continuará más allá del final de la presente campaña. Tiene contrato en Anfield hasta 2027, pero han seguido circulando especulaciones que sugieren que será un objetivo prioritario para los clubes saudíes este verano.
- AFP
¿Qué viene después?
Los aficionados del Al-Nassr han mostrado su apoyo a Ronaldo levantando carteles con su nombre y número durante la victoria sobre el Al-Ittihad, pero deben esperar y ver cuándo el veterano delantero regresará a la acción con su equipo. Mientras tanto, Salah y compañía afrontan una gran prueba el domingo cuando reciban al Manchester City en Anfield en la Premier League.
