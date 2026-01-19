Getty/GOAL
'¡No puedo terminar mi carrera así!' - El celoso Cristiano Ronaldo no se detendrá hasta ganar la Copa del Mundo, ya que la megaestrella de Al-Nassr cuenta con apoyo para jugar hasta los CINCUENTA años
El incansable Ronaldo persigue más honores importantes
Cristiano Ronaldo ya ha pasado su 40 cumpleaños y firmó una extensión de contrato con el equipo de la Saudi Pro League Al-Nassr que lo llevará hasta el verano de 2027. No ha mostrado señales de desaceleración y se espera que participe en otro importante torneo internacional este verano.
El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones sigue siendo el capitán de su país, con un récord de 143 goles a su nombre, y está tan hambriento como siempre de éxito tangible. Vio a Messi conquistar el mundo con Argentina en 2022 y estará decidido a asegurarse de no retirarse sin una entrada similar en su brillante currículo.
¿Imitará Ronaldo a Messi con un triunfo en el Mundial?
Al ser preguntado sobre la desesperación de Ronaldo por conquistar un título mundial, Kleberson, campeón del mundo de 2002 y en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: "Probablemente piense: '¡Caramba! Tengo que ganar el Mundial, no puedo terminar mi carrera así'.
Tiene que trabajar duro. No solo él, sino también otros jugadores. Neymar probablemente también piense: 'Messi tiene un Mundial, yo no'. [Erling] Haaland también podría no ganar un Mundial. Es algo que los jugadores, estos grandes jugadores tienen dentro.
Mira a Adriano: es un nombre importante en Brasil, en Italia jugó a un gran nivel, pero no ha ganado el Mundial. El Mundial a veces es justo, a veces injusto. Creo que esos chicos me miran y piensan: "¡Dios mío, no puedo creer que Kleberson tenga un Mundial y yo no!". No tengo cinco Balones de Oro, ¡pero sí he ganado el Mundial!"
Ascenso a la fama: La habilidad fue clara desde el primer día en el Manchester United
Kleberson tuvo la oportunidad de presenciar el ascenso inicial de Ronaldo hacia el estrellato de cerca cuando se unió a los gigantes de la Premier League, el United, en el mismo verano de 2003. Al ser preguntado si era claro en aquel entonces en qué se convertiría CR7, el ex-internacional brasileño dijo: “Todo depende de él. Sabíamos que era un buen jugador. Se podía ver que el chico era realmente bueno - excelente con el balón, buena personalidad.
“Pero mirarlo y pensar ‘cinco Balones de Oro, juega en finales, gana todo’... se ha demostrado a lo largo de un período prolongado. No es como una o dos temporadas. Si tomas mi carrera, tuve mis mejores momentos entre 2000 y 2003, luego tuve mi lesión en el Manchester United. Tuve grandes momentos, jugué a un buen nivel con buenos jugadores. Luego tuve mala suerte con las lesiones y no tuve tiempo de volver a ese nivel hasta alrededor de 2008 a 2010. Luego volvió a bajar.
“Cristiano sigue siendo el mismo. Todavía está ganando títulos y trofeos. Estoy muy contento de haber podido trabajar con él al principio porque estoy feliz de ver cómo ha crecido como hombre, con su familia - ha cuidado a su madre, a su hermana. Tiene una gran historia en el fútbol.”
Todavía activo a los 50: ¿Cuánto tiempo jugará Ronaldo?
Ese cuento de hadas podría tener todavía varios capítulos más por escribirse, ya que Cristiano Ronaldo no muestra ninguna indicación de que la retirada inminente esté en sus pensamientos. Algunos lo pronostican para seguir jugando hasta la Euro 2028 y más allá.
Cuando se le preguntó si Ronaldo podría seguir jugando hasta los 50 años, Kleberson dijo: “¡Con este chico, no puedo descartar nada! Lo conocí cuando tenía 17/18 años, en 2003. Hablamos mucho porque queríamos hablar portugués. Podíamos ver las cosas que él quería en su vida, y eso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo.
“Si hay algo que Cristiano Ronaldo tiene, es fuerza mental. Su mentalidad es tan poderosa. Luego se cuida mucho a sí mismo, su cuerpo, la manera en que juega.
“Cuando lo ves ahora, no es como el Cristiano Ronaldo de años atrás, pero todavía tiene un impacto. Podemos decir ‘es la liga saudí, no es una gran liga’, pero se puede ver que juega a un buen nivel. Es alguien que podría mudarse a la MLS en el futuro. ¡Si quiere jugar a los 50, puede hacerlo! Está en gran forma.”
Nuevos objetivos: Cómo Ronaldo mantiene encendida la llama competitiva
Ronaldo está actualmente persiguiendo los 1,000 goles en su carrera, con ese hito notable muy al alcance. También ha expresado su deseo de jugar junto a su hijo Cristiano Jr en algún momento, ya que es importante para un jugador de su calibre seguir estableciendo metas que mantengan su fuego competitivo ardiendo después de haber logrado tanto.
