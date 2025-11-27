Cristiano Ronaldo se mete en el mundo del MMA de la mano de la estrella de la UFC Ilia Topuria

La alianza entre Ronaldo y Topuria marca un giro sorprendente en su relación, apenas un año después de haber intercambiado dardos públicos. Antes del UFC 308 en octubre de 2024, Ronaldo apoyó abiertamente a Max Holloway para destronar a Topuria, afirmando que el español “hablaba demasiado” y que aún no había derrotado a “los mejores”.

Topuria respondió con firmeza en aquel momento: “A quien voy a invitar personalmente a Miami es a [Lionel] Messi, porque vive allí. Así que que le den a Cristiano mientras Messi exista. No entendí sus comentarios. Vi el video donde decía que yo hablo demasiado. Si Cristiano lo dice… algo no me cuadra. Cristiano siempre habla”.

Mientras tanto, más allá de su incursión en las MMA, Ronaldo ha estado construyendo de forma silenciosa un amplio portafolio fuera del fútbol. Su proyecto más reciente es el Vega Private Members Club, que abrirá en Madrid antes de que termine el año. Según el medio español Libertad Digital, el club se desarrolla junto al empresario Íñigo Onieva y el grupo de hostelería Mabel, del que Ronaldo es copropietario junto a Manuel Campos Guallar. El exclusivo espacio, situado en la Milla de Oro, abarcará 1.000 metros cuadrados e incluirá una estricta política de prohibición de móviles, oficinas privadas, zonas de coworking y hasta un estudio de pódcast durante el día. Por la noche, el lugar se transformará en un refinado espacio de cenas y cócteles.

Consultado recientemente sobre su retiro, Ronaldo dijo en una entrevista con Piers Morgan: “Pronto. Creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. Probablemente lloraré… pero me he preparado para ese momento desde los 25 o 26 años. Creo que podré manejar la presión”.

Añadió: “Nada se compara con la adrenalina del fútbol, con marcar un gol. Pero tengo otras pasiones. Cuando me retire tendré más tiempo para mí, para mi familia y para ver crecer a mis hijos. Quiero ser más un hombre de familia. También quiero dedicar tiempo a mis negocios. No seré un YouTuber a tiempo completo, claro, pero quiero estar presente, aprender y hacer cosas que antes no podía. He vivido el fútbol 24/7 para rendir al máximo, pero cuando llegue el momento, quiero descubrir nuevas facetas de mi vida”.