¡Cristiano Ronaldo marca, pero no basta! Al-Nassr cae ante Al-Qadisiya y ve cómo se complican sus opciones de título

A pesar de la dolorosa derrota, Al-Nassr comenzó con buen ritmo, acercándose al gol gracias al exjugador del Bayern Múnich, Kingsley Coman, y al exdelantero del Atlético de Madrid, João Félix. Sin embargo, el capitán Ronaldo tuvo una primera mitad discreta: los locales realizaron nueve disparos frente a tres de Al-Qadisiya, con un índice de Goles Esperados (xG) de 1.16 frente a 0.3.

El público local quedó atónito cuando un saque de esquina salió terriblemente mal. Tras el despeje de Al-Qadisiya, el balón volvió al portero Al-Aqidi, que tardó demasiado en reaccionar y su intento de despeje fue bloqueado por Julián Quiñones, quien remató a portería vacía al minuto 51. Quince minutos después, Nahitan Nández amplió la ventaja al aprovechar un rebote tras un disparo de Mateo Retegui que había sido detenido por el portero.

Al-Nassr encontró un respiro cuando Jehad Thakri cometió mano dentro del área y Ronaldo convirtió el penal a nueve minutos del final. El equipo de Jorge Jesus buscó con insistencia el empate, pero no logró igualar pese a los 10 minutos de tiempo añadido.

Con este resultado, Al-Nassr se mantiene en segundo lugar, a cuatro puntos del líder Al-Hilal, mientras que Al-Qadisiya asciende hasta la cuarta posición.