¿Cristiano Ronaldo, leyenda del Chelsea? El agente revela que los Blues rechazaron fichar a CR7 por solo 3,5 millones de euros

Cristiano Ronaldo era un extremo veloz en las filas del Sporting cuando el exjugador convertido en agente, Barry Silkman, intentó negociar un acuerdo con el Chelsea en 2003. Sus gestiones cayeron en oídos sordos, y Ronaldo —hoy cinco veces ganador del Balón de Oro y aún en forma a los 40 años— terminó uniéndose al Manchester United unas semanas después.

Silkman —quien representó a equipos como Wimbledon, Manchester City y Leyton Orient en sus días como jugador— contó a The Telegraph sobre un acuerdo que no se concretó: "Hice un trato con [el agente de Ronaldo] Jorge Mendes. Pero el Chelsea dijo que no. Cristiano Ronaldo costaba 3,5 millones de euros y en el acuerdo, cualquier cantidad que superara eso se dividía 50-50 con el club. Jugó contra el Man United en pretemporada, los arruinó, y justo después pagaron 11,5 millones y Jorge debió haber ganado cuatro millones. Buena suerte para él, ¡pero yo estaba destrozado!"

Sobre Ronaldo, que sigue brillando con Al-Nassr y la selección de Portugal, Silkman agregó: "Si Cristiano Ronaldo estuviera entrando al juego hoy, le costaría ser contratado por el Barnsley porque le dirían '¿qué estás haciendo? ¡Todos esos regates, trucos y movimientos! Pasa el balón'. Los entrenadores no quieren que los equipos cometan errores. He visto a muchos entrenadores jóvenes. Decir que es una porquería es quedarse corto. Lo que oyes es 'pasa, pasa, pasa'. Nunca escuchas a alguien decir 'Enfréntalo, baja el hombro, haz un truco'."