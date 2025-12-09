¿Cristiano Ronaldo y José Mourinho se reencuentran? Una señal de los tiempos ante las dificultades del 'Special One' para conquistar trofeos

José Mourinho es uno de los entrenadores más laureados que han pisado un banquillo, habiendo conquistado la Liga de Campeones con el Porto y el Inter de Milán. Además, ha levantado títulos domésticos en Portugal, Inglaterra, Italia y España.

Ha dejado huella en etapas memorables al frente del Porto, Chelsea, Inter y Real Madrid, y también ha dirigido al Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce. En septiembre, Mourinho regresó a sus raíces al asumir el cargo en el Benfica.

A sus 62 años, el técnico portugués no ha perdido ni un ápice de su ambición por el éxito. Sin embargo, su último gran trofeo lo conquistó en 2022, cuando la Roma se coronó en la Conference League. Esta temporada, el título de la liga portuguesa parece escaparse, ya que el Benfica está a nueve puntos del líder, lo que podría prolongar su racha sin títulos a cuatro años.