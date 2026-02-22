Getty
Cristiano Ronaldo habla sobre sus planes de futuro tras poner fin a su huelga con el Al-Nassr
El gol de Ronaldo desató rumores sobre su posible fichaje por un equipo europeo o de la MLS.
Se plantearon serias dudas sobre el futuro de Ronaldo después de que él mismo descartara su participación en la selección de Riad. El cinco veces ganador del Balón de Oro acabó perdiéndose tres partidos, y se reveló que las cláusulas de rescisión de su contrato con el Al-Nassr pueden activarse en el mercado de fichajes de verano.
Se ha barajado el regreso a Europa del eterno jugador de 41 años, mientras que también se ha especulado con un sorprendente fichaje por la MLS para reunirse con su eterno rival Lionel Messi. Sin embargo, Ronaldo ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer en el Al-Nassr.
El sábado marcó dos goles en la aplastante victoria por 4-0 sobre el Al-Hazem, que ha devuelto al equipo de Jorge Jesus a lo más alto de la Saudi Pro League. CR7 persigue el primer gran título de su etapa en Oriente Medio.
Objetivo: Ronaldo persigue los grandes honores
La antigua superestrella del Manchester United, el Real Madrid y la Juventus también está trabajando para alcanzar los 1000 goles en su carrera. Afirma que disfruta con esos retos y está encantado de ver al Al-Nassr liderando una emocionante carrera por el título.
Tras marcar dos goles contra el Al-Hazem, declaró a los periodistas: «En mi opinión, hemos creado muchas ocasiones. Deberíamos haber marcado más, pero hemos ganado, y eso es lo más importante. Además, no hemos encajado ningún gol, otra vez. Estoy muy contento con el resultado y, por supuesto, con los goles».
¿En movimiento? Ronaldo hace una promesa de futuro.
Ronaldo busca conseguir su tercera Bota de Oro consecutiva en Arabia Saudí, tras haber mantenido un nivel individual extraordinario en la recta final de su emblemática carrera. Ha vuelto a alcanzar los 20 goles esta temporada, lo que le sitúa a uno de Julián Quiñones y a tres del aspirante inglés al Mundial, Ivan Toney, en una reñida carrera por el título de máximo goleador.
Ronaldo se quedó bailando en el campo, junto a sus compañeros, después de dar al Al-Nassr una victoria muy bienvenida en casa. Después, le preguntaron por sus planes para el futuro inmediato, tras haber ampliado su contrato hasta 2027.
«Sí, estoy muy contento. Como he dicho tantas veces, pertenezco a Arabia Saudí. Es un país que nos ha acogido muy bien a mí, a mi familia y a mis amigos. Soy feliz aquí. Quiero seguir aquí.
«Y lo más importante es que sigamos esforzándonos. Estamos en lo más alto. Nuestro trabajo es ganar, presionar [a nuestros rivales por el título] y ya veremos. Vamos por buen camino. Hemos vuelto, estamos bien, tenemos confianza. Partido a partido. Estamos en buena forma. Veamos qué pasa».
Ronaldo recordó que hay que mantener la concentración en el fútbol.
Tras declararse en huelga, a Ronaldo se le recordó que ningún jugador, ni siquiera uno de su talla, es más importante que el juego. Una declaración de los organismos reguladores de Oriente Medio decía lo siguiente: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.
Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios líderes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.
Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club.
Las recientes operaciones de fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se ha reforzado de una manera concreta. Otro ha optado por un enfoque diferente. Se trata de decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.
La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos separando a los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.
La atención sigue centrada en el fútbol, en el terreno de juego, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para los jugadores y los aficionados».
Ronaldo parece haber seguido el consejo de mantener su atención centrada en los asuntos futbolísticos. Los rumores sobre su futuro seguirán circulando, hasta la Copa del Mundo de 2026 y más allá, pero por ahora vuelve a emocionar al público en la Liga Profesional Saudí.
