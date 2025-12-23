Cristiano Ronaldo gasta 7 millones de libras en DOS nuevas propiedades en una isla privada apartada frente a la costa de Arabia Saudita

Ronaldo ha hablado sobre su decisión de comprar las dos villas en el Saudi Gazette. Dijo: "Es verdaderamente excepcional en todos los sentidos de la palabra. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión profunda con esta isla y su impresionante belleza natural. Es un lugar donde encontramos paz y tranquilidad."

La familia Ronaldo también ha sido recibida en la comunidad local por John Pagano, quien es el CEO de Red Sea International. Dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de Red Sea Residences. Su decisión de tener una propiedad aquí refleja el atractivo del destino entre aquellos que buscan aventura con privacidad, lujo con naturaleza. Esperamos ayudarlos a descubrir todo lo que el Mar Rojo tiene para ofrecer."

