Cristiano Ronaldo frustrado arremete contra el árbitro con un reclamo sarcástico durante la victoria de Al-Nassr sobre Neom
La ira de Ronaldo captada por la cámara
El incidente ocurrió después de que el árbitro pitara el medio tiempo con el marcador aún en 0-0. Cristiano Ronaldo estaba visiblemente frustrado porque el árbitro había detenido un ataque prometedor del Al-Nassr. Mientras caminaba hacia el túnel, se acercó al oficial y le dio un mensaje irónico, como informó The Sun.
Se escuchó a Ronaldo decir: “Bien hecho, bien hecho. Sigue así, estás haciendo un buen juego – muy buen juego haces.”
Ronaldo está persiguiendo el sueño que una vez parecía imposible de 1,000 goles en su carrera, y entregó cuando más importaba. Se concedió un penalti después de que Joao Felix fuera empujado por la espalda mientras perseguía el rebote tras un intento bloqueado del propio Ronaldo. Esto le dio al capitán la oportunidad perfecta para definir el partido. Ronaldo se encargó de ejecutar desde los 12 metros y, enfrentando a su compatriota Luis Maximiano en la portería, no falló desde los 12 metros para convertir su intento. Disparó bajo y preciso al rincón para alcanzar su gol número 953 en su carrera, que también fue su 83º gol en la Saudi Pro League desde que se unió a Al-Nassr a principios de 2023.
Al-Nassr dominante extiende un comienzo perfecto
El penalti de Ronaldo duplicó la ventaja del Al-Nassr después de que Angelo Gabriel abriera el marcador a solo dos minutos del segundo tiempo. Neom ya estaba teniendo dificultades para mantenerse al ritmo, y se desmoronó aún más cuando Luciano Rodríguez fue expulsado por un codazo imprudente a mitad del segundo tiempo. La tarjeta roja terminó efectivamente con su resistencia, y el Al-Nassr navegó hacia la victoria con su octava victoria consecutiva en la liga. Desde su llegada a Riad, Ronaldo ha marcado 35 goles en su primera temporada completa, seguido de 25 el año pasado, y ahora está en camino de superar ambas cifras en su tercera campaña. Solo Félix lo ha superado en goles esta temporada ya que el jugador de 25 años agregó un gol tardío contra Neom, que fue su décimo de la campaña.
Ronaldo compartió un mensaje desafiante tras el partido.
Después del pitido final, cualquier indicio de irritación había desaparecido. En las redes sociales, publicó un mensaje típicamente críptico que decía: "Trabajando en nuestro sueño". Los gigantes saudíes están buscando su primera corona doméstica bajo la capitanía de Ronaldo, y a este ritmo, pocos apostarían en su contra.
Incluso a los 40 años, el apetito de Ronaldo por los goles no ha disminuido. Solo en 2025, ha promediado más de un gol por partido, acercándolo al mítico hito de los 1,000 goles. Detrás de él en las tablas de goleadores saudíes está Aleksandar Mitrovic, cuyos 47 goles en la liga desde 2023 parecen modestos en comparación con los asombrosos 83 de Ronaldo.
El deber internacional llama a Ronaldo.
Apartado de sus responsabilidades domésticas, el enfoque de Ronaldo ahora se desplaza al fútbol internacional. Se unirá a Portugal esta semana para su campaña de clasificación para la Copa del Mundo, con próximos partidos contra Irlanda en Dublín y Armenia en Lisboa. Antes de esos juegos, revisó una pregunta que lo ha seguido durante años, ¿necesita una Copa del Mundo para completar su legado?
"Si me preguntas, ‘Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo?’ No, no es un sueño," dijo Ronaldo a Piers Morgan Uncensored. "Ganar la Copa del Mundo, nada cambiará mi nombre en la historia del fútbol, no voy a mentir. Una cosa de la que estoy seguro es que disfrutaré el momento. El momento es lo más importante que tenemos. Todavía no estamos clasificados. Disfruta el momento.
"En mi mente, no estoy pensando de esa manera. Por supuesto, quieres ganar, sí. Cuando compites, quieres ganar... para mí, [ganar la Copa del Mundo] no va a cambiar la forma en que veo las cosas. Ganamos tres títulos para Portugal. Antes, Portugal nunca había ganado [nada]. Portugal nunca ha ganado una Copa del Mundo. ‘Sí, pero pueden ganar.’ Sí, vamos a luchar por eso. Pero [usarlo para] definirme a los 40 años, 41? ¿Definir qué? ¿Definir si soy uno de los mejores de la historia? ¿Ganar una competencia, seis partidos, siete partidos? ¿Crees que es justo? No es justo."
Después de regresar del deber internacional, Ronaldo se enfrentará al sexto clasificado Al-Khaleej el 23 de noviembre, seguido de un partido de la Copa AFC contra Istiklol.
