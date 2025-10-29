Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje a sus compañeros del Al-Nassr tras ver cerrarse OTRA ruta de trofeo con la derrota en la Copa del Rey ante un Al-Ittihad con 10 jugadores

Incluso a los 40 años, el fuego de Ronaldo arde más brillante que nunca. Ha sido implacable en su búsqueda de la marca de los 1000 goles, un hito personal que se ha propuesto alcanzar. Sin embargo, el martes por la noche, no pudo encontrar su ritmo. Hizo cinco intentos de gol, pero solo uno de ellos puso a prueba al portero. Su influencia en el tercio de ataque fue mínima, ya que solo pudo crear una oportunidad de gol, la asistencia a Gabriel, y ni siquiera logró completar un regate o centro exitoso. Fue un día desafortunado para un jugador que ha estado en forma prolífica esta temporada, anotando seis goles en seis partidos de la Saudi Pro League. Está hambriento de más, y a principios de este mes, en los Portugal Football Globe Awards, Ronaldo dejó claras sus ambiciones tras recibir el Premio Prestige inaugural.

"Quiero seguir jugando durante unos años, no muchos, tengo que ser honesto," admitió. "Quiero agradecer a todos mis compañeros, por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven también. Para mí, es un privilegio estar con ustedes. La gente, especialmente mi familia, dice: 'Es hora de que te detengas. Has hecho todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?' Pero yo no lo creo. Creo que todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y al equipo nacional, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me iré sintiéndome realizado, porque di todo de mí. Sé que no tengo muchos años más, pero trato de disfrutar al máximo los pocos que tengo."