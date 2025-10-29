Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje a sus compañeros del Al-Nassr tras ver cerrarse OTRA ruta de trofeo con la derrota en la Copa del Rey ante un Al-Ittihad con 10 jugadores
El Al-Nassr de Ronaldo derrotado por la brillantez de Benzema
Aunque Al-Nassr comenzó el juego con buen pie, Karim Benzema, el antiguo compañero de equipo en el Real Madrid de Ronaldo convertido en rival, golpeó primero en el minuto 15 después de enganchar un preciso pase de Moussa Diaby. Sin embargo, Ronaldo, decidido a no dejar que el juego se le escapara, pronto se convirtió en asistente. Preparó a Angelo Gabriel, quien lanzó un tiro contundente al ángulo superior para igualar el marcador 1-1 en la media hora de juego. El equilibrio se mantuvo hasta que Houssem Aouar aprovechó un error defensivo para restaurar la ventaja de Al-Ittihad justo antes del descanso. Ronaldo y compañía salieron del vestuario como un equipo con una misión, y fueron favorecidos cuando Al-Ittihad quedó reducido a 10 jugadores tras la expulsión directa de Ahmed Al Julaydan por una entrada imprudente sobre Aiman Yahya.
No obstante, lo que siguió fue una tormenta de frustración. Kingsley Coman y Sadio Mane desperdiciaron oportunidades de oro para igualar. Mientras que Ronaldo, desesperado por su gol número 951 en su carrera, vio su cabezazo elevarse agónicamente por encima del travesaño. Al-Nassr disparó 22 veces, con cinco tiros a puerta, pero no pudo descomponer una defensa del Al-Ittihad que se negó a ceder. Cuando sonó el pitido final, el sueño de levantar de nuevo la Copa del Rey se había desvanecido. Sin embargo, momentos después, el capitán reunió a sus compañeros, ofreciendo palabras no de reproche, sino de fe para motivar a un equipo desalentado. En Instagram, escribió: "Nos mantenemos firmes, aprendemos y avanzamos juntos."
- Getty Images Sport
La gloria sigue eludiendo al rey de los goles
Desde su llamativa transferencia a Arabia Saudita, Ronaldo ha ofrecido momentos de brillantez, pero los grandes trofeos siguen siendo dolorosamente esquivos. Su único triunfo hasta ahora fue en la Copa de Campeones de Clubes Árabes 2023. Pero más allá de eso, ha seguido la decepción ya que el Al-Nassr ha tropezado en múltiples finales, incluyendo derrotas en copas nacionales y salidas tempranas de torneos continentales. El club aún no ha conquistado la Liga Profesional Saudí, la Copa del Rey o la Supercopa bajo la dirección de Ronaldo. Para un jugador decorado con cinco títulos de la Liga de Campeones, uno con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid, tales desilusiones son profundamente dolorosas.
Un raro día libre para Ronaldo
Incluso a los 40 años, el fuego de Ronaldo arde más brillante que nunca. Ha sido implacable en su búsqueda de la marca de los 1000 goles, un hito personal que se ha propuesto alcanzar. Sin embargo, el martes por la noche, no pudo encontrar su ritmo. Hizo cinco intentos de gol, pero solo uno de ellos puso a prueba al portero. Su influencia en el tercio de ataque fue mínima, ya que solo pudo crear una oportunidad de gol, la asistencia a Gabriel, y ni siquiera logró completar un regate o centro exitoso. Fue un día desafortunado para un jugador que ha estado en forma prolífica esta temporada, anotando seis goles en seis partidos de la Saudi Pro League. Está hambriento de más, y a principios de este mes, en los Portugal Football Globe Awards, Ronaldo dejó claras sus ambiciones tras recibir el Premio Prestige inaugural.
"Quiero seguir jugando durante unos años, no muchos, tengo que ser honesto," admitió. "Quiero agradecer a todos mis compañeros, por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven también. Para mí, es un privilegio estar con ustedes. La gente, especialmente mi familia, dice: 'Es hora de que te detengas. Has hecho todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?' Pero yo no lo creo. Creo que todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y al equipo nacional, ¿y por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, me iré sintiéndome realizado, porque di todo de mí. Sé que no tengo muchos años más, pero trato de disfrutar al máximo los pocos que tengo."
- Getty
Al-Nassr sigue liderando en la Pro League
A pesar de la decepción, la temporada de Al-Nassr está lejos de haber terminado. Bajo la dirección de Jorge Jesus, el equipo ha sido dominante en la Saudi Pro League, liderando la tabla con 18 puntos. Están tres puntos por delante de Al-Taawoun, que ocupa el segundo lugar, y ocho por delante del defensor del título, Al-Ittihad, el equipo que los eliminó de la copa. Su próximo desafío llega este sábado en casa contra Al Feiha, una oportunidad para volver a la senda del triunfo y recordar que su búsqueda del título sigue firmemente en movimiento.