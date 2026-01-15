En general, los 100 primeros ganaron $6,05 mil millones (£4,5 mil millones) - con esa cifra un 2,1% menos que el año pasado. El punto de corte en la lista masculina fue de $37,9 millones (£28,2 millones), mientras que la superestrella del tenis Coco Gauff encabezó la lista femenina como la atleta femenina mejor pagada con $37,5 millones (£28 millones).

La sensación del boxeo mexicano Canelo Álvarez se encuentra entre Ronaldo y Messi en la lista masculina, habiendo acordado un lucrativo acuerdo con promotores saudíes. Los jugadores de la NBA representan el 40 por ciento de los 100 primeros, ya que LeBron James lidera una vez más - con el icono de los LA Lakers ganando $80 millones (£60 millones) fuera de la cancha. Ha sido la estrella del baloncesto con mayores ingresos en 12 de las últimas 13 temporadas - con solo Steph Curry rompiendo esa secuencia en 2024-25.

La NFL se sitúa detrás de la NBA con 22 jugadores dentro de los 100 primeros. El talismán de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, encabeza esa lista, con los compañeros quarterbacks Josh Allen y Justin Herbert siguiéndolo de cerca.

El fútbol tiene 13 miembros entre los 100 primeros y cinco dentro de los 20 primeros. Karim Benzema, que también juega en la Saudi Pro League, ocupa el sexto lugar. El 'Galáctico' del Real Madrid, Kylian Mbappé, está justo fuera del top 10, mientras que el prolífico delantero del Manchester City Erling Haaland está en el 18º puesto.