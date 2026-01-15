Cristiano Ronaldo duplica las ganancias de Lionel Messi para encabezar la lista de los atletas mejor pagados, mientras que Neymar cae en la lista
Lo que Ronaldo ganó para encabezar la lista de Sportico
Ronaldo - quien presume de cifras récord de seguidores en las redes sociales, lo que le permite aumentar sus ganancias fuera del campo - encabeza la lista de Sportico por tercer año consecutivo. Se dice que su contrato con empleadores de la Saudi Pro League tiene un valor de $200 millones (£149 millones) en el transcurso de 12 meses. Genera además otros $60 millones (£45 millones) de otros emprendimientos.
El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, CR7, ha ganado al menos $100 millones (£74 millones) a lo largo de nueve años consecutivos, siendo esta la tercera ocasión en la que ha superado los $200 millones. Cuenta con varias asociaciones lucrativas de patrocinio, incluyendo acuerdos con Nike, Herbalife, Binance, Perplexity, Yili y Therabody. Su total de seguidores en línea ha superado los 1,000 millones.
- Getty
Messi firmó un nuevo contrato con los ganadores de la MLS Cup, Inter Miami.
El ícono argentino Messi, quien trabaja de cerca con adidas, entre otros, se encuentra en tercer lugar en la tabla de Sportico. Sin embargo, genera la mitad de lo que gana Ronaldo, con el ganador de la Copa del Mundo generando $130 millones (£97 millones) de poder adquisitivo en 2025. Ha firmado un nuevo contrato con los ganadores de la MLS Cup, Inter Miami, hasta 2028.
Ronaldo también está trabajando en nuevos términos en Al-Nassr, con un acuerdo histórico que se extiende hasta el verano de 2027. Se ha sugerido que el delantero, que ya tiene 40 años, podría jugar más allá de ese punto. Tanto él como Messi están siendo mencionados para participar en la Copa del Mundo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Por qué Neymar ha bajado en la lista de los que más ganan
Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, también debería estar en ese evento. Necesita demostrar su forma física al jefe de la Selección, Carlo Ancelotti, pero ha firmado un nuevo contrato con su club de infancia Santos y ha estado jugando con una sonrisa nuevamente después de soportar problemas de lesiones muy publicitados.
Regresó a su tierra natal a principios de 2025. Después de ver cómo se terminó un acuerdo con el equipo de la Saudi Pro League, Al-Hilal, Neymar está ganando considerablemente menos en su Sudamérica natal. Con esto en mente, ha salido del top seis de Sportico y ha bajado al número 30, con sus cifras cayendo casi $50 millones (£37 millones) en comparación con lo que eran hace un año.
- Getty
¿Cuáles estrellas de la NBA y la NFL figuran en el top 100?
En general, los 100 primeros ganaron $6,05 mil millones (£4,5 mil millones) - con esa cifra un 2,1% menos que el año pasado. El punto de corte en la lista masculina fue de $37,9 millones (£28,2 millones), mientras que la superestrella del tenis Coco Gauff encabezó la lista femenina como la atleta femenina mejor pagada con $37,5 millones (£28 millones).
La sensación del boxeo mexicano Canelo Álvarez se encuentra entre Ronaldo y Messi en la lista masculina, habiendo acordado un lucrativo acuerdo con promotores saudíes. Los jugadores de la NBA representan el 40 por ciento de los 100 primeros, ya que LeBron James lidera una vez más - con el icono de los LA Lakers ganando $80 millones (£60 millones) fuera de la cancha. Ha sido la estrella del baloncesto con mayores ingresos en 12 de las últimas 13 temporadas - con solo Steph Curry rompiendo esa secuencia en 2024-25.
La NFL se sitúa detrás de la NBA con 22 jugadores dentro de los 100 primeros. El talismán de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, encabeza esa lista, con los compañeros quarterbacks Josh Allen y Justin Herbert siguiéndolo de cerca.
El fútbol tiene 13 miembros entre los 100 primeros y cinco dentro de los 20 primeros. Karim Benzema, que también juega en la Saudi Pro League, ocupa el sexto lugar. El 'Galáctico' del Real Madrid, Kylian Mbappé, está justo fuera del top 10, mientras que el prolífico delantero del Manchester City Erling Haaland está en el 18º puesto.