Cristiano Ronaldo dispuesto a unirse a la ‘liga profesional más baja’ en su intento por alcanzar los 1,000 goles mientras un ex compañero del Manchester United predice que el GOAT portugués brillará en la Euro 2028

Su compatriota Nani ha dicho a FourFourTwo: “Él alcanzará 1,000 goles fácilmente, no tengo duda. Es un hito que le importa, algo que ha tenido en mente durante años.

“Quiere alcanzar 1,000 goles documentados, porque otros jugadores como Pelé o Romario afirmaron haber alcanzado esos números, pero no todos sus goles fueron registrados. Cristiano podría hacer una película con todos los suyos. Lo logrará, incluso si tiene que ir a la liga profesional más baja del mundo para hacerlo. Pero no lo necesitará.”

Nani añadió sobre la longevidad de Ronaldo, con más de dos décadas compitiendo al más alto nivel posible: “Nada me sorprende. Cristiano siempre supo exactamente lo que quería; cuando tienes tan claras tus prioridades y el apoyo adecuado a tu alrededor, todo se vuelve más fácil.

“Esa negativa a rendirse es lo que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso ahora, a los 40 años, sigue asombrando a la gente, pero no a mí. Espero que mantenga el mismo nivel que mostró en la clasificación y se convierta en un jugador importante para Roberto Martínez en el Mundial; los goles no desaparecen.”

Sobre las posibilidades de que Ronaldo aparezca en un torneo internacional importante más, Nani dijo: “Espero que juegue en la Eurocopa. Eso dependerá de cómo se sienta físicamente, de si las lesiones le respetan y de si encuentra motivación para seguir compitiendo como lo ha hecho durante más de 20 años. Pero si alguien puede hacer algo tan extraordinario como jugar la Eurocopa a los 43 años, es Cristiano.”

