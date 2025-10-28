Getty Images
¡Cristiano Ronaldo desaparecido! Al-Nassr eliminado de la Copa del Rey por Al-Ittihad con 10 jugadores
Benzema brilla y Cristiano Ronaldo queda fuera de la Copa
Al-Nassr empezó el partido dominando la posesión, pero, contra el curso del juego, fue Al-Ittihad quien rompió el empate. En un rápido contraataque, Moussa Diaby realizó un uno-dos con Karim Benzema cerca del círculo central y avanzó por la banda derecha. Diaby envió un centro perfecto a Benzema, quien ingresó al área por la izquierda y definió ante Bento para poner arriba a su equipo.
Cristiano Ronaldo estuvo bien marcado durante la primera media hora, hasta que recibió un pase filtrado de Angelo Gabriel. Ronaldo entró al área desde la izquierda y centró al medio; el balón fue desviado por un defensor de Al-Ittihad y quedó frente a Gabriel, quien disparó de primera superando al portero.
En el último minuto del primer tiempo, Al-Ittihad recuperó la ventaja. Houssem Aouar recibió un pase filtrado, entró al área, eludió a su marcador y definió con un remate brillante para poner el 2-1.
En el segundo tiempo, Ronaldo y sus compañeros se lanzaron con todo en busca del empate. Sin embargo, Al-Ittihad sufrió un duro golpe tras la expulsión de Ahmed Al Julaydan por una entrada sobre Aiman Yahya, quedando con 10 jugadores.
Al-Nassr incrementó la presión en los minutos finales, pero la defensa visitante se mantuvo firme y negó el gol del empate. El equipo de Jorge Jesus volverá a la acción en la Saudi Pro League este sábado, recibiendo a Al Feiha en casa.
El MVP
El veterano delantero francés Benzema se adueñó del protagonismo con un remate letal al inicio del partido, asistido por Diaby. El exganador del Balón de Oro demostró que aún tiene su toque: inició la jugada en su propia mitad y habilitó a Diaby con un pase preciso.
Los villanos
El ataque estelar de Al-Nassr tuvo un día inusualmente apagado, mostrando un desempeño contenido y poco peligroso durante gran parte del partido. A pesar de iniciar de manera agresiva, el tridente liderado por Ronaldo no logró aprovechar las oportunidades que generó.
Calificación del partido: ⭐⭐⭐⭐
