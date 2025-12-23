Cristiano Ronaldo de Portugal, Harry Kane de Inglaterra y cinco estrellas que probablemente decepcionen en el Mundial 2026

Los Mundiales son donde se hacen los héroes. Son donde los buenos se convierten en grandes, donde las leyendas realmente cimentan su legado. Observa las ediciones anteriores del torneo, examina la carrera de prácticamente todos los grandes del fútbol, y han disfrutado de momentos icónicos en el escenario mundial: Pelé '58, Maradona '86, Messi 2022. Estos son los momentos que perduran.

Pero por cada victoria, hay muchas más derrotas. Esta es básicamente la historia del fútbol inglés, bien resumida: tanto talento, tan pocas victorias concretas. Es lo que hace que ver a los Tres Leones sea tan cautivador pero a la vez tan frustrante. Deberían hacer más, pero no lo harán. Y eso lleva la discusión de manera perfecta al concepto de no desempeñar bien en un Mundial. Por supuesto, las expectativas son relativas aquí. Técnicamente, no ganar el torneo es un bajo rendimiento. Pero también depende de lo que sea una "buena actuación". La victoria en el Mundial de un país es la derrota en cuartos de final de otro.

De cualquier manera, generalmente depende de las estrellas hacer o deshacer esto. Y la mayoría tiende a fallar, esto es solo matemática. Así que, GOAL mira a las cinco estrellas más grandes que probablemente decepcionen en el Mundial 2026...