Cristiano Ronaldo criticado por su 'extraña' huelga en Al-Nassr que amenaza su meta de 1,000 goles

Ronaldo se aproxima rápidamente a su cumpleaños número 41, que celebrará el 5 de febrero, y no ha dado señales de que la jubilación esté en sus planes inmediatos. Actualmente, tiene un contrato en Riad con Al-Nassr vigente hasta el verano de 2027.

Sin embargo, surgen dudas sobre si cumplirá con dicho acuerdo, ya que se perdió el último partido del equipo. No presenta lesiones y no fue descartado por decisión táctica de Jorge Jesús para descansar.

Varios medios en Portugal informan que Ronaldo ha entrado en huelga, aparentemente en protesta por la falta de apoyo del Fondo de Inversión Pública (PIF), que también tiene influencia en clubes como Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Ahli.

El delantero portugués también ha seguido de cerca el traspaso de su excompañero del Real Madrid Karim Benzema a Al-Hilal, un movimiento al que CR7 se habría opuesto firmemente por considerarlo perjudicial para la competencia justa en la liga.