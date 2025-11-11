Cristiano Ronaldo confirma que el Mundial de 2026 será el último, pero el astro de Portugal y Al-Nassr bromea diciendo que no se retirará por otros DIEZ años
Despedida del Mundial: Ronaldo se prepara para su último baile
Ronaldo, quien continúa desempeñándose en la Saudi Pro League para Al-Nassr, dijo en un foro de turismo en Riad cuando se le preguntó si el evento del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México representará su despedida de los escenarios internacionales más importantes: "Sí, seguro, tendré 41 años y creo que será el momento. Creo en esta gran competición, no sé... Como dije, estoy disfrutando este momento."Mientras Ronaldo se prepara para un último baile con Portugal - habiéndolos ayudado previamente a alcanzar la gloria en el Campeonato Europeo y la Liga de Naciones de la UEFA - no está listo para alejarse del fútbol por completo.
- Getty
¡10 años más! Ronaldo hace una broma sobre su retiro
El verano de 2025 vio al cinco veces ganador del Balón de Oro comprometerse con un nuevo contrato de dos años con Al-Nassr. Tiene la intención de cumplir ese acuerdo mientras continúa persiguiendo 1,000 goles en su carrera.
Mientras juega más allá de los 42 años, existe la posibilidad de que llegue a compartir equipo con su hijo mayor, Cristiano Jr, quien ya ha comenzado a abrirse camino en las categorías juveniles con Portugal y ha estado llamando la atención en el sistema de academias de Al-Nassr.
Muchos han sugerido que Ronaldo buscará emular al superestrella de la NBA LeBron James jugando competitivamente junto a su hijo. CR7 ha sugerido que dará a Junior más tiempo para forjar una carrera profesional por su cuenta.
El GOAT portugués le dijo recientemente a Piers Morgan que un día en el que colgar las botas icónicas por última vez puede que no esté tan lejos. Ahora ha bromeado diciendo que cuando dijo "pronto", quería decir "eso sucederá en 10 años". Ronaldo agregó: "Eso significa pronto para mí. La gente piensa que cuando hablo de retirarme pronto significa que será en seis meses o un año. ¡Solo estoy bromeando!" Continuó diciendo: "Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique otro año o dos".
Fin acercándose: Ronaldo jugando con una sonrisa
Ronaldo ha admitido regularmente que ya no puede planificar a largo plazo, dejando claro que está cerca de completar lo que ha sido una carrera notable. Saber que el final está a la vista le permite disfrutar más de sus logros.
Ahora ha dicho sobre jugar con una sonrisa en la cara: “Cuando alcanzas cierta edad, comienzas a contar los meses rápidamente. En el fútbol, trato de disfrutar marcando goles. Como saben, tengo 40 años, trato de disfrutar el momento y seguir adelante. Mi cuerpo está en buena forma, creo. En cuanto a mi desempeño con el equipo nacional, marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida.”
- Getty
En busca de trofeos: Ronaldo tras títulos nacionales e internacionales
Queda por ganar un gran trofeo para Ronaldo con Al-Nassr y Portugal. Ha tenido un comienzo productivo en la campaña 2025-26, registrando 10 goles en 11 apariciones, ayudando al equipo de Jorge Jesus a obtener un máximo de 24 puntos en ocho juegos, situándose con orgullo en la cima de la tabla de la Saudi Pro League.
Habiendo solo recolectado un trofeo durante su tiempo en el Medio Oriente, Ronaldo está decidido a corregir eso en un futuro no muy lejano, con su compatriota Joao Félix ahora protagonizando junto a él en Riad.
En el ámbito internacional, Ronaldo ha afirmado que no necesita emular la victoria en la Copa del Mundo de su eterno rival Lionel Messi para cimentar su legado. Sin embargo, se considera que está desesperado por conseguir un título global y completar su colección de medallas en 2026, con Portugal contando con el talento para hacer realidad ese sueño.