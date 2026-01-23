Getty/GOAL
¿Cristiano Ronaldo como el Joker? ¡Respaldan a CR7 para un papel en la película de Batman mientras le dicen a la leyenda portuguesa que está 'hecho para Los Ángeles'!
Fecha de retiro: Ronaldo sigue jugando por ahora
El cinco veces ganador del Balón de Oro, Ronaldo, no ha dado indicios de que se retirará pronto, y muchos respaldan al eterno delantero para jugar más allá del final de su contrato con el equipo Al-Nassr de la Liga Pro Saudí en 2027.
Un día llegará en el que el gran jugador de todos los tiempos tendrá que retirarse, con varias nuevas trayectorias profesionales abriéndose frente a él. Se ha especulado con la propiedad de clubes, mientras que muchos predicen que una de las celebridades más reconocibles del planeta intentará probar suerte en la pantalla grande.
- Getty Images
El Joker: ¿Podría Ronaldo unirse al Universo DC?
Con una aparición en un cameo prevista para la próxima película de Fast & Furious, Rossi ha dicho a OLBG por qué Ronaldo podría llegar a cosas mucho más grandes en Hollywood, con un lugar en el Universo DC disponible.
Rossi dijo: “Él está hecho para Los Ángeles, hombre. Sería perfecto para Los Ángeles. Es un pensamiento interesante. Creo que tiene el aura. Tiene a los fanáticos. Creo que sería una transición fácil para él. Le gusta ser el centro de atención, así que ¿por qué no aprovecharlo e ingresar a un mundo que es algo similar a los deportes profesionales y ver cómo le va? Tengo mucha curiosidad de verlo como actor. Definitivamente sería el villano en algo. ¿Por qué no hacerlo el Joker en el próximo Batman?”
¿Ganador del Oscar? Audaz predicción sobre Ronaldo realizada
Otro exjugador de la Premier League, el excentrocampista del Arsenal y el Chelsea, Emmanuel Petit, ya ha especulado sobre cómo Ronaldo podría un día competir por un Oscar. El francés campeón del mundo le dijo a Hochgepokert: “¿Podría Cristiano Ronaldo convertirse en una gran estrella de cine? Definitivamente. La sorpresa es por qué no vemos a más deportistas en películas. Vemos a raperos, vemos influencers, vemos a tantas personas conocidas entrando al cine, pero no a deportistas. ¿Por qué?
“Nosotros también entretenemos a la gente. En el deporte, tenemos el carácter para eso. Sé que Eric Cantona ha estado haciendo eso, Vinnie Jones, David Ginola, así como Frank Leboeuf, lo han hecho. ¿Por qué no pueden hacerlo más?
“Me alegro por Ronaldo. Creo que tiene el carisma y el aura. Ronaldo es la persona más famosa en las redes sociales. ¿Te imaginas si estuviera en medio de las grandes estrellas de Hollywood?
“No tendría nada que demostrarles a esos tipos. Podría decir, ‘Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente soy uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Soy multimillonario. Gané todo lo que podía ganar en el fútbol. Así que, ¿quién eres tú?’
“¿Los Oscars? Algún día. Honestamente, se podría hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a alguien más fuerte que él mentalmente. Este tipo es el ser humano más poderoso que he visto mentalmente.”
- Getty
¿Mudanza a la MLS: Unirse a Messi o ir a Los Ángeles?
Se ha especulado sobre un traslado a Estados Unidos como jugador para Ronaldo, con el mundo deseando verle emparejarse con el eterno rival Lionel Messi en los ganadores de la MLS Cup Inter Miami. No todo el mundo, sin embargo, está convencido de que sería un movimiento acertado.
Hablando con el sitio de apuestas BOYLE Sports, el exdelantero de Colorado Rapids Kevin Doyle ha dicho: “Creo que es un par de años demasiado tarde para Cristiano Ronaldo en la MLS, creo que el momento ha pasado. Eligió Arabia Saudita, que habría sido el momento perfecto para ir.
“Sé que va al Mundial a los 40, si juegas en el Mundial puedes jugar en la MLS, pero tal vez solo por unos seis meses. Creo que hacer que solo sea Messi contra Ronaldo sería un espectáculo de circo. Están tratando de hacer de esto una liga seria y no solo basada en dos jugadores. No creo que sería algo bueno para la liga, pero veamos qué pasa.”
Ronaldo sería bienvenido en Los Ángeles si se abriera a un traslado, con el superestrella surcoreano Son Heung-min ya ejerciendo su oficio en California, pero queda por ver si Hollywood se convierte en una base permanente para CR7.
