Cristian Chivu admite que el Bodo/Glimt tuvo «mucho más energía» que su equipo, el Inter, tras la sorprendente derrota en la Liga de Campeones

Mientras que el Bodo/Glimt se ha centrado exclusivamente en su campaña europea, el Inter ha estado luchando por mantener una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la Serie A. Chivu se negó a culpar al esfuerzo de sus jugadores y, en cambio, destacó las ventajas físicas del equipo rival. «No tengo nada que reprochar a mis jugadores, ya que lo dieron todo con toda la energía que tenían, y en la segunda parte el Bodo tuvo mucha más energía que nosotros», continuó el entrenador. «Dimos todo lo que teníamos, intentamos romper el empate de todas las formas posibles, pero después del descanso ellos marcaron dos goles».

La diferencia en la forma física fue un tema recurrente en el análisis posterior al partido de Chivu. «Hay mucha decepción, ya que, por desgracia, nos enfrentábamos a un equipo que tenía mucha más energía que nosotros, estaba muy bien organizado, sabía lo que tenía que hacer tras el 3-1 de la ida y lo hizo de forma brillante. Solo podemos felicitar al Bodo/Glimt, es un equipo que merece estar en la siguiente ronda. Es difícil encontrar la energía cuando juegas cada tres días. No puedo pedir más a mis chicos, ya que lo han intentado todo esta noche. Si hubiéramos conseguido romper el empate, quizá habría surgido más entusiasmo, pero era muy difícil cuando defendían con 10 hombres».