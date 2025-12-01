¡Crisis en el vestuario del Real Madrid! Opiniones divididas sobre Xabi Alonso tras empate con el Girona

El último tropiezo del Real Madrid llegó con un empate 1-1 ante un Girona amenazado por el descenso. Los Blancos no han logrado ganar en sus últimos tres partidos de LaLiga, tras empates frente a Rayo Vallecano y Elche, y ahora se encuentran a un punto de sus rivales del Clásico, el Barcelona, en otra emocionante lucha por el título.

El equipo de Xabi Alonso ha disputado cuatro encuentros consecutivos como visitante en todas las competiciones, destacando únicamente la ajustada victoria 4-3 sobre el Olympiacos en la Champions League, desde que el Santiago Bernabéu acogió un partido de la NFL el 16 de noviembre.

Parece que los constantes viajes han pasado factura, con The Athletic informando sobre una “cierta división de opiniones en el vestuario” tras esta serie de resultados y actuaciones discretas. No obstante, la situación aún no se considera crítica, ya que no se ha registrado un “impacto significativo en la relación entre los jugadores”.