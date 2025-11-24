Getty Images Sport
¡Crisis en el Real Madrid! Vinícius Júnior no renovará y Xabi Alonso enfrenta el descontento de varios jugadores
Vinícius y Xabi Alonso acaparan todas las miradas en Madrid
Vinícius tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y aún no ha alcanzado un acuerdo para ampliar su estancia en el club. Según The Athletic, el brasileño ha comunicado a Los Blancos que no renovará su contrato mientras su relación con el entrenador Xabi Alonso continúe tan tensa.
La desconexión entre ambos se hizo evidente durante la victoria del Madrid en el Clásico frente al Barcelona a comienzos de esta temporada. Vinícius fue visto frustrado tras ser reemplazado por Alonso en la segunda mitad del partido. Más tarde, emitió una disculpa pública por su comportamiento, pero generó aún más polémica al omitir cualquier mención a su entrenador en la declaración.
Xabi Alonso reacciona a la controversia del Clásico
Xabi Alonso trató de minimizar la controversia con Vinícius tras el partido. A los periodistas, declaró:
“El miércoles tuvimos una reunión con todos los jugadores y Vinícius se comportó muy bien, impecable. Habló desde el corazón, con sinceridad, y para mí el asunto está zanjado.
Para mí, fue una declaración muy valiosa y positiva, en la que Vinícius mostró honestidad. Lo que importa es lo que dijo a sus compañeros, al club y a los aficionados. Para mí, el asunto está cerrado.”
El Real Madrid decidió no sancionar a Vinícius por su arrebato, y Alonso confirmó: “Está zanjado, no habrá represalias.”
¿Estrellas del Real Madrid descontentas con Alonso?
Vinícius no es el único jugador descontento con Alonso, según informa Mundo Deportivo. Jude Bellingham, Fede Valverde, Endrick y Rodrygo también figuran como estrellas clave que mantienen una relación complicada con el entrenador. Tras un verano lleno de especulaciones sobre su salida, Rodrygo ha iniciado solo tres partidos de LaLiga esta temporada, mientras que Endrick parece encaminado a una cesión al Lyon. Por su parte, Valverde se ha visto obligado a aclarar su postura ante acusaciones de haberse negado a jugar en una posición defensiva para Alonso.
El Real Madrid ha sufrido algunos resultados negativos esta temporada que ya ponen en duda el futuro del técnico en el club. La derrota ante el Liverpool en la Champions League y el empate 0-0 en Vallecas contra el Rayo no convencieron a los aficionados, quienes tampoco están satisfechos con el estilo de juego del equipo. Posteriormente, el Madrid firmó un empate 2-2 contra el Elche en el último partido, necesitando un gol tardío de Bellingham para rescatar un punto.
Xabi Alonso explica la suplencia de Vinícius
Alonso habló con la prensa tras ver a su equipo ceder puntos nuevamente en Elche. Fue cuestionado sobre su decisión de dejar a Vinícius en el banco una vez más e insistió en que el brasileño comprendió su papel al quedar fuera del once inicial.
“No, lo habíamos discutido. Hablamos de eso a menudo. Él entiende; sabía el papel que podía desempeñar. Lo hemos hecho antes, como en Getafe. Hoy no estamos contentos, pero todos están ansiosos por volver a la senda correcta”, declaró a los periodistas.
Alonso también recalcó que su relación con los jugadores está mejorando: “No nos hemos desmoronado. Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder a la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas y queremos mejorar.
“La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor. Todos estamos en el mismo barco: celebramos las victorias y sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, comenzando con Atenas.”
¿Qué sigue para el Real Madrid?
El Real Madrid buscará recuperarse este miércoles en la Champions League frente al Olympiacos, y todas las miradas estarán puestas en la alineación de Alonso para ver si Vinícius regresa al once inicial. Cualquier resultado que no sea la victoria aumentará el escrutinio sobre el entrenador y sus jugadores, especialmente con el Manchester City de Pep Guardiola como próximo rival del Madrid en la competición europea.
