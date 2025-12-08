Getty Images Sport
¡Crisis de lesiones en el Real Madrid! Éder Militão sufre golpe preocupante antes del duelo contra el Manchester City tras dura derrota ante el Celta
Caos en el Bernabéu: lesión de Militão y expulsiones sumen al Real Madrid en el pánico
El 2-0 ante el Celta de Vigo fue un duro golpe para el Real Madrid, pero la gran preocupación fue la lesión de su central estrella Éder Militão. El brasileño se retiró del campo a mitad de la primera parte, sujetándose el isquiotibial, confirmando una situación alarmante en el corazón de la defensa. Según AS, podría estar fuera alrededor de cuatro meses por un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, un duro revés justo cuando Alonso necesitaba a sus defensores más fiables para una exigente serie de partidos.
La relevancia de Militão para el equipo es crucial. Su velocidad, dominio aéreo y capacidad de recuperación son esenciales para el esquema defensivo del Madrid, permitiendo que laterales y mediocampistas operen más adelantados. Su salida temprana desestabilizó al equipo, un problema que se agravó con las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Este trío de incidencias expuso graves carencias en cobertura y disciplina, convirtiendo un obstáculo en una verdadera crisis defensiva. Con los próximos partidos de La Liga y la Liga de Campeones en el horizonte, la ausencia de Militão cambia radicalmente la estrategia defensiva del Madrid.
Escasez histórica: Defensores clave del Real Madrid fuera al mismo tiempo
Crisis defensiva total: Militao se suma a un listado de lesionados de élite que deja a Xabi Alonso con solo un central senior en condiciones.
Trent Alexander-Arnold sigue fuera por lesión, Carvajal recuperándose de cirugía de rodilla, Alaba duda por problemas musculares, y Mendy también indisponible. Dean Huijsen lucha contra una distensión muscular, mientras que las expulsiones de García y Carreras reducen las opciones al mínimo. Rudiger es el único central experimentado disponible, dejando al Madrid en una situación extremadamente precaria de cara a los próximos compromisos de LaLiga y Champions.
Xabi Alonso debe mover a los mediocampistas a la defensa
Alonso se enfrenta a su desafío táctico más complejo hasta la fecha. Sin compañeros naturales para Rüdiger, debe improvisar para enfrentar a rivales de élite, poniendo en riesgo el equilibrio del equipo.
La solución más probable es situar a un centrocampista en el corazón de la defensa. Aurélien Tchouaméni ha jugado allí antes, pero sacarlo del mediocampo lo priva de su rol como recuperador principal. Además, el francés no está completamente cómodo con las sutilezas posicionales de la última línea, lo que representa un riesgo considerable. Otra opción sería usar a Federico Valverde en un papel defensivo más profundo, sacrificando su energía y capacidad de generar peligro en ataque.
Según los informes, el cuerpo técnico podría verse obligado a montar una defensa tipo “Frankenstein”, quizá alineando al joven Raúl Asencio junto a Rüdiger. La falta de cohesión es el mayor temor: una defensa que nunca ha jugado junta depende de comunicación que aún no se ha desarrollado, y en partidos de alto nivel, cualquier error o descoordinación puede costar un gol decisivo.
¿Podrá el Real Madrid superar el desafío del Manchester City?
El momento de esta crisis no podría ser peor para el Real Madrid, que se enfrenta a un crucial duelo de Champions contra el Manchester City. La perspectiva de Erling Haaland y Phil Foden atacando una defensa improvisada mantiene en alerta a cualquier aficionado. Guardiola seguramente ordenará presionar a los defensores inexpertos o descolocados, buscando errores en la salida del balón. Sin la velocidad de recuperación de Militao ni la experiencia de Carvajal, la retaguardia blanca se muestra vulnerable ante las rápidas transiciones del City.
Alonso podrá contar al menos con Carreras y García para el partido contra el equipo inglés, pero sus opciones siguen siendo limitadas, y ambos estarán sancionados para el próximo duelo de LaLiga, lo que agrava la preocupación en un equipo que marcha a cuatro puntos del Barcelona.
