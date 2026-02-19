«¡Creo que lo haré!». Carlo Ancelotti confirma que firmará un nuevo contrato con Brasil antes de la Copa del Mundo de 2026

Ancelotti aparecerá en el próximo episodio de Universo Valdano y, en un avance de la entrevista, en declaraciones recogidas por AS, Ancelotti habló de lo mucho que está disfrutando hasta ahora en el cargo de seleccionador de Brasil, tras las recientes informaciones que apuntaban a que había llegado a un acuerdo verbal para renovar su contrato.

El técnico de 66 años comenzó su primera etapa como seleccionador en mayo de 2025, tras un exitoso periodo de cuatro años como entrenador del Real Madrid en su segunda etapa en el club. Brasil afronta el próximo Mundial como uno de los favoritos, como siempre, aunque muchos lo consideran ligeramente por detrás de los principales candidatos, ya que no gana el Mundial desde 2002.

La actual quinta posición en la clasificación mundial de los cinco veces campeones del mundo refleja esta situación, ya que se encuentran por detrás de la campeona de Europa, España, Argentina, Francia e Inglaterra en el coeficiente. Pero con Ancelotti al mando durante las dos próximas Copas del Mundo, confían en sus posibilidades de poner fin a una espera de 24 años para conseguir el mayor trofeo del fútbol.