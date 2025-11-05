'¿Crees que es justo?' - Cristiano Ronaldo insiste en que igualar el éxito de Lionel Messi en la Copa del Mundo no 'definirá' su legado mientras realiza un cambio de opinión sobre el 'sueño' de Portugal

Las declaraciones de Ronaldo pueden sorprender a algunos después de sus palabras anteriores sobre la Copa del Mundo. El exestrella del Manchester United y del Real Madrid ha reconocido públicamente lo mucho que significaría para él ganar la competición. Después de que Portugal fuera eliminado del torneo de 2022 por Marruecos en los cuartos de final, Ronaldo publicó en Instagram: "Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos internacionales, incluidos para Portugal, pero colocar el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo fue mi mayor sueño.

"Luché por ello. Luché duro por ese sueño. En las 5 apariciones en Copas del Mundo que hice durante 16 años, siempre junto a grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca me alejé de la pelea y nunca renuncié a ese sueño.

"Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No tiene sentido reaccionar apresuradamente. Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca cambió ni un momento. Siempre fui solo una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país.

"Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró… Ahora, debemos esperar que el tiempo sea un buen consejero y permita a todos sacar sus propias conclusiones."