Getty Images Sport
¿CR7 a Hollywood? Instan a Cristiano Ronaldo a fichar por la MLS y preparar su transición al cine
Del campo a la pantalla grande
Mientras crecen los rumores que vinculan al delantero de 41 años con un sorprendente traslado a Norteamérica antes del Mundial 2026, el Dr. Rob Wilson, Profesor de Finanzas Deportivas Aplicadas en UCFB, asegura que un movimiento de este tipo tendría poco sentido desde un punto de vista estrictamente deportivo o financiero. En conversación con Action Network, Wilson explicó que Ronaldo está tan consolidado en Medio Oriente que un traspaso convencional podría incluso perjudicar su marca. Sin embargo, señaló una excepción fascinante que podría cambiar por completo la ecuación: el cine.
Wilson sostiene que, aunque un traslado por motivos futbolísticos no sería lógico, un cambio estratégico a Estados Unidos con la intención de iniciar una segunda carrera en el entretenimiento podría ser una jugada maestra. Su atractivo físico y su perfil global lo convierten en un candidato ideal para una carrera post-fútbol en Hollywood.
"Sería diferente si Ronaldo pudiera dar el salto a Hollywood", afirmó Wilson, destacando que este camino es totalmente distinto al de un traspaso normal. "Es lo suficientemente carismático, y las estrellas icónicas del cine y el entretenimiento ganan mucho más que los deportistas, así que sería un movimiento realmente interesante."
- Getty Images Sport
El inmenso riesgo de abandonar el proyecto saudí
Si las luces de Hollywood no son el objetivo, Wilson sostiene que Ronaldo debería quedarse en Arabia Saudita. El experto financiero advierte que una salida de Al-Nassr por motivos meramente futbolísticos a corto plazo estaría llena de riesgos comerciales. Ronaldo se ha convertido en la cara del proyecto deportivo saudí, y su marca ahora está profundamente "incrustada" en el crecimiento de la región.
Wilson señala que intentar un movimiento solo por impulso futbolístico podría salir muy mal, alienando a una base de fanáticos que lo ve como una inversión clave. La directiva saudí lo considera una pieza esencial de su visión a largo plazo, y su partida podría interpretarse como una traición.
"Creo que ahora está muy consolidado en Arabia Saudita y tendría que actuar con extrema cautela", explicó Wilson. "Si intentara un movimiento de este tipo y fracasara, perdería valor de marca en Medio Oriente porque lo percibirían como alguien que solo busca dinero y trata de imponerse en otro lugar".
Añadió: "Si quisiera un beneficio económico inmediato, un traslado a la MLS podría darle un impulso. Pero para el crecimiento a largo plazo de su marca, lo más probable es que permanezca en Arabia Saudita".
Con San Diego FC ya compitiendo en la MLS, un traslado al equipo de la Conferencia Oeste podría tener sentido. Wilson apuntó: "Ronaldo es inteligente. Si pudiera mudarse a California, marcar algunos goles con San Diego y luego iniciar su transición a protagonizar éxitos de taquilla en Hollywood, entonces habría una razón convincente para dejar Arabia Saudita por Estados Unidos".
¿Es una mala idea una reunión con Messi?
La idea de que Ronaldo se una a Lionel Messi en la MLS sigue siendo, para muchos ejecutivos de marketing, más un sueño que una posibilidad real, especialmente con la Copa del Mundo en el horizonte. Sin embargo, Wilson considera que la actual separación de las dos leyendas—con Messi en Miami y Ronaldo en Riad—favorece mejor sus intereses comerciales individuales que una hipotética reunión nostálgica.
Según Wilson, juntarlos ahora produciría rendimientos decrecientes. La novedad sería intensa, pero breve, y podría opacar el legado individual que Ronaldo busca consolidar en Medio Oriente.
"Creo que la separación de Messi y Ronaldo entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha funcionado bastante bien", afirmó Wilson. "Reunirlos para una última oportunidad en la MLS sería espectacular, pero tan efímero que probablemente terminaría perjudicando la carrera de Ronaldo".
- Getty Images Sport
Cierra la ventana para la Copa del Mundo
En última instancia, el paso del tiempo podría dictar la decisión de Ronaldo. Wilson apunta que si el portugués hubiera considerado mudarse “hace dos o tres años”, su oportunidad de iniciar un capítulo exitoso en América habría sido mucho mayor. Ahora, rozando los 40, está “aferrándose” a su carrera como jugador, con muy poco margen para construir un legado en Estados Unidos comparable al que ya ha dejado en otros lugares.
“Es una prioridad para los responsables en Oriente Medio después de tanta inversión en él, por lo que le resultaría complicado activarse en otro lugar”, concluyó Wilson. “No le quedarían años suficientes para lograr algo similar en Estados Unidos”.
A menos que decida cambiar el área penal por la taquilla, lo más sensato parece que Ronaldo termine su carrera exactamente donde está.
Anuncios