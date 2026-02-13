¡CR7 está de vuelta! Cristiano Ronaldo regresa al Al-Nassr tras la protesta de la Liga Profesional Saudí

La última aparición de Ronaldo fue el 30 de enero, cuando fue uno de los goleadores junto a Mohamed Simakan y Kingsley Coman en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Kholood. Desde entonces, se ha perdido los últimos tres partidos, aunque el equipo de Jorge Jesus ha funcionado bien sin el cinco veces ganador del Balón de Oro, consiguiendo tres victorias sin encajar ningún gol.

Se cree que la antigua estrella del Real Madrid y del Manchester United se ha sentido frustrada por la aparente falta de apoyo del PIF en Arabia Saudí, ya que su equipo solo ha podido ver cómo Karim Benzema abandonaba el Al-Ittihad para fichar por el Al-Hilal, que actualmente ocupa el primer puesto de la Liga Profesional Saudí.

Volvió a los entrenamientos con relativa rapidez y pronto surgieron informes que afirmaban que su regreso a la selección para los partidos estaba al caer. Ese parece ser el caso, ya que Fabrizio Romano informa de que Ronaldo estará disponible cuando el Al-Nassr se enfrente al Al-Fateh el sábado.