AFP
Costa Rica cae ante Haití mientras Keylor Navas y Miguel Herrera están cerca de perderse el Mundial del 2026
- AFP
Costa Rica cae al tercer lugar en el Grupo C
El equipo de Herrera llegó con la oportunidad de tomar el liderato, en especial después de que Nicaragua sorprendiera a Honduras. En cambio, los Ticos cayeron al tercer lugar, y su destino ahora depende de una combinación de resultados improbables.
Haití dio el golpe decisivo justo antes del medio tiempo. Josué Casimir deslizó un pase al área para Ruben Providence, cuyo centro bajo encontró a Frantzdy Pierrot para el primer gol. Keylor Navas expresó inmediatamente su frustración, gritando hacia una línea defensiva que reaccionó demasiado lentamente. A pesar de avanzar en la segunda mitad, Costa Rica nunca encontró el empate.
- AFP
Los Ticos deben vencer a Honduras
Las matemáticas son implacables para Herrera. Costa Rica debe derrotar a Honduras en San José la próxima semana y esperar que Haití no logre vencer a Nicaragua. Cualquier cosa menos que una victoria los elimina completamente de la calificación directa y podría incluso cerrarles la puerta a la vía del repechaje.
- AFP
Herrera enfrenta una presión creciente
La presión sobre el Piojo aumentó después del partido, incluyendo un intercambio tenso durante su llegada a la rueda de prensa posterior al partido. Al preguntarle si aún creía que debería liderar al equipo para el partido decisivo, no dudó: “No es mi decisión. Si no nos clasificamos, entonces tendremos que considerar qué sigue. Estoy comprometido con este proyecto.”
Herrera asumió toda la responsabilidad por el mal desempeño del equipo - una victoria, una derrota y tres empates en la ronda final - pero enfatizó que las decisiones sobre su futuro recaen en el presidente de la federación, Osael Maroto.
- AFP
Navas y Costa Rica ahora necesitan un milagro
Costa Rica ahora llevará sus desvanecidas esperanzas de la Copa del Mundo a un enfrentamiento que deben ganar contra Honduras, el líder del grupo, pero que también llega bajo una presión significativa después de una derrota 2-0 en el camino a Nicaragua.
Anuncios