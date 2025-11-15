Costa Rica cae ante Haití mientras Keylor Navas y Miguel Herrera están cerca de perderse el Mundial del 2026

El equipo de Herrera llegó con la oportunidad de tomar el liderato, en especial después de que Nicaragua sorprendiera a Honduras. En cambio, los Ticos cayeron al tercer lugar, y su destino ahora depende de una combinación de resultados improbables.

Haití dio el golpe decisivo justo antes del medio tiempo. Josué Casimir deslizó un pase al área para Ruben Providence, cuyo centro bajo encontró a Frantzdy Pierrot para el primer gol. Keylor Navas expresó inmediatamente su frustración, gritando hacia una línea defensiva que reaccionó demasiado lentamente. A pesar de avanzar en la segunda mitad, Costa Rica nunca encontró el empate.