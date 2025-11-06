'Cosas más grandes y mejores' - No se espera que Cristiano Ronaldo se dedique a la dirección técnica, ya que se prevé que la estrella de Al-Nassr siga los pasos de David Beckham

Ronaldo ha comprometido con un nuevo contrato en el equipo de la Saudi Pro League, Al-Nassr, que está destinado a llevarlo hasta el verano de 2027. Se espera que participe en las finales de la Copa Mundial el próximo verano, mientras continúa persiguiendo los 1,000 goles en su carrera.

Admite que las botas rompedoras de récords se colgarán por última vez en un futuro no muy lejano, ya que es imposible que continúe para siempre. Después de haber dado todo para perfeccionar el arte del fútbol, sería una gran sorpresa si CR7 cortara lazos completamente con el deporte una vez que cierre su etapa como jugador.

Muchos lo han considerado como un posible entrenador de Portugal, dado lo orgulloso que está de representar a su país, pero el entrenamiento conllevaría un estrés que el cinco veces ganador del Balón de Oro no necesita. En su lugar, podría optar por invertir parte de su vasta fortuna personal en una nueva franquicia o en una superpotencia mundial establecida.