'Continuaremos este viaje' - Thomas Müller valora el potencial de Vancouver Whitecaps tras perder la MLS Cup ante Inter Miami
'Volveremos más fuertes'
Müller aseguró que, aunque los Whitecaps se quedaron cortos esta vez, competirán con fuerza la próxima temporada: "Duele, pero de la mejor manera posible", comentó. "Volveremos más fuertes la próxima temporada, incluso más fuertes. Jesper lleva solo un año con nosotros. Hace un año nadie esperaba una temporada así. Tal vez no sea el momento para hablar del próximo año, pero siento que nuestro proceso aún no ha alcanzado su punto máximo. Estamos en camino ascendente. Tenemos un grupo muy joven, talentoso y hambriento. Y ya saben cómo es: las grandes derrotas generan mucha energía para el futuro", dijo a los periodistas tras el partido.
Müller también destacó el núcleo joven del equipo y su hambre de progreso: "Tenemos un grupo joven, muy talentoso y muy hambriento. Las grandes derrotas crean energía para el futuro. Intento enfocar mis emociones en estos próximos meses", agregó.
Vancouver se transforma en una ciudad de fútbol
Müller también destacó cómo los Whitecaps lograron generar entusiasmo futbolístico en Vancouver, una ciudad tradicionalmente de hockey.
“Sí, fue muy gratificante ver que despertamos ese interés en una ciudad como Vancouver, la ciudad del hockey”, comentó. “Queríamos crear eso cuando hablamos de mi incorporación hace dos o tres meses, y ver que se hiciera realidad fue muy especial, tanto para mí como para el grupo.
“Disfrutamos cada muestra de apoyo y espero que este entusiasmo continúe la próxima temporada”.
'Hoy lloramos'
El entrenador de los Vancouver Whitecaps, Jesper Sorensen, también destacó que la derrota fue un momento clave para el club. A pesar de perder 3-1 ante Inter Miami en la final de la MLS Cup el sábado por la noche, Sorensen se mostró orgulloso de su equipo. Los Whitecaps igualaban 1-1, pero recibieron dos goles en la segunda mitad, ambos asistidos por Lionel Messi, frustrando así su temporada de ensueño. En su primer año al mando, Sorensen ha llevado al equipo canadiense a tres finales en 2025.
Reconociendo la decepción tras la derrota, el entrenador señaló que, pese al resultado, había pocos motivos para arrepentirse de la campaña:
“Somos un grupo muy fuerte. Hoy lloramos, pero son lágrimas de orgullo, porque sé que emocionamos a mucha gente en Vancouver”, afirmó. “Hemos creado algo que la gente quiere ver y seguir. Además, el comportamiento de nuestros jugadores durante la temporada, dentro y fuera de la cancha, ha sido ejemplar. Es importante ser campeón en el campo, pero también fuera de él.”
Sorensen también señaló la efectividad de Inter Miami al limitar a Thomas Müller en su zona de confort:
“Con ese enfoque sobre Thomas, también se trataba de jugar más allá de él. Pero claro, cuando juegas contra un equipo, ellos también tienen un plan para jugar contra ti. Así es como funciona el fútbol”, agregó.
'Significa todo'
La derrota llega en medio de rumores sobre un posible cambio de sede para los Whitecaps el próximo año. Su contrato de arrendamiento en BC Place ha expirado y los propietarios comenzaron hace 12 meses el proceso de venta del equipo. A pesar de esto, Sorensen subrayó que los Whitecaps seguirán luchando por Vancouver.
“Jugaremos con el mismo estilo nuevamente. El próximo año trabajaremos duro y veremos si podemos mantener esta gran racha junto con los aficionados. Y eso lo significa todo. Todo, porque el fútbol, este juego, el hermoso juego, no es solo para los jugadores. Es para que los aficionados participen, por la atmósfera, la tensión, la emoción, todo. Y el hecho de que hayamos podido crear eso junto a nuestros seguidores en Vancouver, creo que es lo más importante”, afirmó.
