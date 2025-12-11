'¡Contacta a Messi! - La MLS invita a Mohamed Salah a imitar a la figura del Inter Miami y mudarse al fútbol estadounidense

El futuro de Mohamed Salah vuelve a estar en entredicho tras una temporada turbulenta en el Liverpool, marcada por una ruptura pública en su relación con Arne Slot que ha generado revuelo en Anfield. Con el interés firme de la liga profesional de Arabia Saudita y la inesperada aparición de equipos de la MLS en la puja, la incertidumbre ha desatado un debate global sobre el siguiente paso en la carrera del egipcio.

El comisionado de la MLS, Don Garber, ha reavivado la discusión al invitar abiertamente a Salah a considerar la liga estadounidense como una alternativa real. Sus declaraciones surgieron en medio de los rumores que vinculan al ícono del Liverpool con un posible traslado a proyectos ambiciosos como San Diego FC o Chicago Fire, clubes que contarían con la estructura económica y un cupo de jugador franquicia disponible para intentar un fichaje de ese calibre. Aún no está claro si Salah está dispuesto a dar ese salto, pero las palabras de Garber han colocado a la MLS firmemente dentro de la conversación.