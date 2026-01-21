'Conozco la verdad' - Jude Bellingham explica su nueva celebración de beber como una indirecta a los críticos después de anotar en la goleada de seis goles del Real Madrid en la Champions League contra el Mónaco
Bellingham marca mientras el Real Madrid aplasta al Mónaco
Han sido un par de semanas tumultuosas para el Real Madrid desde que Xabi Alonso dejó el club. Los Blancos fueron eliminados de la Copa del Rey en el primer partido de Álvaro Arbeloa al mando, mientras los jugadores fueron objeto de abucheos del público local durante una sencilla victoria por 2-0 sobre el Levante el fin de semana.
Sin embargo, hubo pocos abucheos el martes mientras los gigantes españoles se impusieron con facilidad al Mónaco. El doblete de Kylian Mbappé en la primera mitad los puso en una posición dominante antes de que Franco Mastantuono y Vinicius Junior anotaran a ambos lados de un gol en propia puerta de Thilo Kehrer. Los visitantes recortaron distancias con un gol de Jordan Teze, pero el esfuerzo de Bellingham en el minuto 80 puso el broche final a una paliza de 6-1.
- Getty Images Sport
YouTuber español acusa a Bellingham de consumo de alcohol
Si bien muchos seguidores y figuras de los medios han criticado a los jugadores del Madrid por la decepcionante temporada del equipo hasta ahora, el YouTuber español AuronPlay elevó la apuesta antes del fin de semana cuando afirmó que Bellingham bebe demasiado alcohol y visita demasiados clubes nocturnos.
Él dijo: "No hay un solo club nocturno en España que Jude Bellingham no haya visitado. Le encanta demasiado el alcohol."
"¿Lo has visto en el entrenamiento? Está sudando todo el ron. Le encanta demasiado la fiesta."
Bellingham fue visto en Ibiza durante el verano mientras disfrutaba de su tiempo fuera del fútbol durante la temporada baja, pero hay poca o ninguna evidencia de que la ex estrella del Borussia Dortmund sea un bebedor excesivo como afirmó AuronPlay.
Bellingham: 'Yo sé la verdad sobre mi vida personal'
Bellingham tuvo la oportunidad perfecta para responder a las críticas el miércoles y no decepcionó al marcar el sexto gol del Madrid de la noche. El jugador de 22 años aprovechó para imitar el gesto de beber como celebración, revelando después del partido que era una broma dirigida a sus detractores.
Le dijo a TNT Sports: "Parece que cualquiera ahora puede conseguir una cámara, decir lo que quiera y todo el mundo simplemente les cree sin evidencia. Siento que hay dos formas de enfrentarlo. Puedes llorar y quejarte, o simplemente puedes seguir adelante y disfrutarlo.
"[El gesto] fue un poco de broma para los aficionados y para las personas que dicen lo que quieren. Para mí, yo sé la verdad y sé lo que realmente ocurre en mi vida personal. Sé lo que doy al juego, lo que doy en el juego y lo que intento dar al equipo.
"Todo el ruido externo realmente no importa, pero es agradable hacer una pequeña broma.
"Siempre he dicho que los aficionados pagan su dinero, trabajan toda la semana y ahorran para venir a los partidos del Real Madrid a apoyarnos, por lo que tienen derecho a decir lo que quieran.
"Este fue el tipo de actuación que tenemos que ofrecer más para nuestros fans."
- Getty Images Sport
El Real Madrid en una posición fuerte en la Liga de Campeones
A pesar de la turbulencia de las últimas semanas, el Madrid ahora está en una posición fuerte en la Liga de Campeones gracias a su éxito el martes por la noche. El equipo de Arbeloa está en segundo lugar en la tabla de la fase de la liga mientras busca asegurar un lugar entre los ocho primeros y evitar una ronda adicional de partidos. Su último partido de la fase de la liga será la próxima semana en el Benfica.
Todavía hay mucho en juego en la carrera por el título de La Liga también. El Madrid está solo a un punto del actual líder y acérrimo rival Barcelona y puede tomar la primera posición el sábado si vence al Villarreal antes de que el equipo de Hansi Flick reciba al Real Oviedo el domingo.