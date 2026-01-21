Bellingham tuvo la oportunidad perfecta para responder a las críticas el miércoles y no decepcionó al marcar el sexto gol del Madrid de la noche. El jugador de 22 años aprovechó para imitar el gesto de beber como celebración, revelando después del partido que era una broma dirigida a sus detractores.

Le dijo a TNT Sports: "Parece que cualquiera ahora puede conseguir una cámara, decir lo que quiera y todo el mundo simplemente les cree sin evidencia. Siento que hay dos formas de enfrentarlo. Puedes llorar y quejarte, o simplemente puedes seguir adelante y disfrutarlo.

"[El gesto] fue un poco de broma para los aficionados y para las personas que dicen lo que quieren. Para mí, yo sé la verdad y sé lo que realmente ocurre en mi vida personal. Sé lo que doy al juego, lo que doy en el juego y lo que intento dar al equipo.

"Todo el ruido externo realmente no importa, pero es agradable hacer una pequeña broma.

"Siempre he dicho que los aficionados pagan su dinero, trabajan toda la semana y ahorran para venir a los partidos del Real Madrid a apoyarnos, por lo que tienen derecho a decir lo que quieran.

"Este fue el tipo de actuación que tenemos que ofrecer más para nuestros fans."