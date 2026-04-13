Conmoción: se rumorea un fichaje de Ousmane Dembélé a la Premier League

Si las negociaciones fracasan, L’Equipe asegura que un traspaso a la Premier League “podría estar sobre la mesa”, aunque la Liga Profesional Saudí también está interesada. El delantero lleva tiempo valorando la opción inglesa, atraído por el poderío económico de los principales clubes de la Premier. Sin embargo, Oriente Medio emerge como una alternativa muy viable. El fichaje de N’Golo Kanté por el Al-Ittihad demostró que jugar allí no impide integrar la selección francesa, lo que le anima a valorar las lucrativas ofertas saudíes.