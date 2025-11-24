El compañero de Lionel Messi en la selección argentina ganadora del Mundial, que había sido olvidado, regresa a la acción para un club de segunda división después de una suspensión por dopaje de dos años
Gómez vuelve a la acción después de dos años
También conocido como Papu Gómez, el centrocampista de 37 años dio positivo por terbutalina, una sustancia prohibida B2-adrenérgica similar al salbutamol, después de tomar un jarabe para la tos destinado a su hijo. Estaba en las filas del Sevilla en ese momento y los gigantes españoles rescindieron inmediatamente su contrato tras el caso, lo que llevó a Gómez a un breve periodo con Monza. Sirvió una suspensión de dos años que terminó el 18 de octubre de 2025.
Gómez regresó a la acción el sábado cuando su nuevo club, Padova, se enfrentó al Venezia en un choque de la Serie B. Entró como sustituto en el minuto 58 en medio de una cálida bienvenida por parte de los aficionados, pero no pudo evitar que su equipo perdiera el partido 2-0.
'No vine aquí para hacer turismo'
Después de hacer su primera aparición en más de dos años, Gómez envió un mensaje desafiante a sus fanáticos y al mundo al decir: "No vine aquí como turista. Mi ambición es llevar al Padova lo más alto posible".
Gómez estaba furioso después de enterarse de la prohibición por dopaje.
En el momento de su suspensión, Gómez había mostrado frustración ya que sentía que había sido castigado severamente. El ganador de la Copa del Mundo le dijo a Corta: "Tomas cocaína, fumas un porro y te dan seis meses. Yo obtuve dos años por tomar el jarabe para la tos de mi hijo. ¿Quién entiende eso? Pero bueno, lo obtuve y aquí estoy, aún fuerte. Sí, estaba realmente enojado, realmente furioso. Al principio me costó ver fútbol; apagué la televisión. Para mí, el fútbol estaba muerto. Me aislé y comencé a trabajar con un psicólogo porque era un ciclo del que no podía salir".
El argentino también reflexionó sobre el impacto emocional de ser dejado de lado justo después del mayor triunfo de su carrera, levantar la Copa del Mundo en Qatar con Argentina: "Los primeros meses fueron difíciles porque no entendía por qué me estaba pasando esto, en la cima de mi carrera, después de haber ganado una Copa del Mundo. Pero la vida a veces te da estas sorpresas y golpes. Me mantenía en marcha, como: '¿Por qué tienen que retirarme del fútbol de esta manera si no quiero y no es mi momento?' ¿Por qué deberían dos o tres personas con trajes y corbatas, que nunca han practicado deportes, decidir cuándo debería retirarme?"
Gómez enfadó a Messi en el Mundial
El capitán y estrella legendaria de Argentina, Lionel Messi, fue supuestamente dejado furioso después de que Gómez alegadamente hiciera un comentario inapropiado sobre su esposa, Antonela Roccuzzo, durante el Mundial en Qatar. Un panelista en el programa 'A La Tarde' en Tartu TV alegó que mientras los jugadores de Argentina celebraban en el vestuario tras uno de sus juegos, Gomez hizo el comentario. El panelista dijo: "Todos están felices porque avanzaron, todos en el vestuario empiezan a cantar. ¿Qué dice Alejandro El Papu? '¡Entreguen a Antonela!' Imagina los ojos láser de Messi... ¡Tarjeta roja inmediata!"