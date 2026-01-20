David Luiz se unió al club a principios de agosto con un contrato de dos años, sellando su regreso al fútbol europeo después de cuatro años de vuelta en su país natal, Brasil. Fue un movimiento inesperado en la carrera tardía del jugador de 38 años, a quien Pafos describió como un "verdadero titán del fútbol moderno" en su anuncio oficial de transferencia, y ahora espera con ansias un regreso aún más improbable a casa en el Chelsea.

Pafos viajará a Stamford Bridge para enfrentarse a los Blues en la Liga de Campeones el miércoles, y Luiz seguramente recibirá una bienvenida de héroe si logra demostrar su estado físico después de sufrir una lesión el fin de semana. El defensor es una figura querida entre los aficionados del Chelsea, a pesar de su traslado a los rivales londinenses Arsenal en 2019, habiendo ayudado al club a ganar seis trofeos, incluida la Premier League y la Liga de Campeones, en dos períodos.

Independientemente del resultado final, promete ser una ocasión memorable tanto para Luiz como para Pafos, cuyo ascenso rápido desde el anonimato total hasta el escenario de la élite del fútbol de clubes ha sido nada menos que notable. Ciertamente, nadie lo hubiera predicho cuando AEK Kouklia y AEP Paphos se fusionaron inicialmente para crear Pafos FC en 2014, y fueron ingresados en la segunda división de Chipre.

Pafos ha sido un fijo en la primera división desde que fue adquirido por el empresario ruso y expropietario de Portsmouth, Roman Dubov, en 2017, y ha pasado por una serie de diferentes entrenadores, incluidos el ícono del Real Madrid Michel Salgado y el exjugador del Manchester United Henning Berg. Pero su verdadero éxito comenzó después del nombramiento de Juan Carlos Carcedo en 2023.

El entrenador español, que una vez fue asistente de Unai Emery en el Arsenal, entregó la primera pieza de plata al Pafos, la Copa de Chipre, en su temporada de debut, y desde entonces los ha convertido en el equipo número uno del país. Con Luiz ahora ayudando a aumentar su perfil aún más, el futuro parece brillante. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿cómo demonios terminó en Pafos en primer lugar?