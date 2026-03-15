Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Zeki Celik Roma 2025-26Getty
Francesco Guerrieri

Traducido por

Como-Roma, Celik se retira por lesión: su estado

El lateral turco se vio obligado a abandonar el terreno de juego a veinte minutos del final del partido por una lesión: Tsimikas entró en su lugar

No llegan buenas noticias para la Roma, que ha perdido a domicilio en Como en el duelo directo por la clasificación para la Champions y, además, corre el riesgo de perder también a Zeki Celik por lesión. El lateral turco comenzó como extremo derecho en el clásico 3-4-2-1 de Gasperini; su sustitución no estaba prevista, pero a veinte minutos del final el jugador se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un problema físico. En su lugar entró Tsimikas, pero el estado de Celik tiene en vilo al entorno giallorosso de cara a los próximos partidos. A lo largo de la semana, el turco se someterá a pruebas exhaustivas para determinar la gravedad de la lesión y, sobre todo, el tiempo de recuperación.

Actualización en curso

  • ¿QUIÉN PUEDE JUGAR EN LUGAR DE CELIK?

    El próximo partido de la Roma está programado para el jueves 19 de marzo a las 21:00, cuando se disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League contra el Bolonia en el Olímpico (el partido de ida terminó 1-1). Queda por ver si Celik estará disponible para ese partido; si no pudiera jugar, en su lugar podría salir Rensch, que contra el Como entró en el minuto 56 (en sustitución de El Shaarawy), o podría jugar el propio Tsimikas, que sustituyó a Celik en el partido perdido contra el equipo de Fábregas, pero en ese caso se desplazaría a la banda izquierda, con Wesley (suspendido para el próximo partido de liga contra el Lecce tras la tarjeta roja de hoy) que pasaría a la derecha.

    • Anuncios
Europa League
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
0