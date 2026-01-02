Getty
Cómo Rodrygo podría estar sentando las bases para una salida de Real Madrid mientras Liverpool, Arsenal y Manchester City esperan
El récord de Rodrygo en el Real Madrid: Partidos y goles
Rodrygo ha estado con Los Blancos desde 2019, cuando los gigantes españoles apostaron por su evidente potencial. Se está acercando a las 300 apariciones con el Real, con 70 goles en su cuenta. Títulos domésticos y coronas de la Liga de Campeones han sido capturados en España.
Jugadores como Vinicius Junior, Kylian Mbappe y Jude Bellingham están, sin embargo, buscando ocupar posiciones de ataque en los planes de Xabi Alonso. Eso puede llevar a que Rodrygo se quede al margen. Se considera que es demasiado bueno como para no estar comenzando cada semana.
Con eso en mente, SPORT afirma que Rodrygo está considerando sus opciones. Ha sido incluido desde el principio por Alonso en las últimas semanas, pero tiene solo siete partidos como titular y dos goles en su haber esta temporada.
Agente habla: Rodrygo busca más representación
SPORT explica cómo Rodrygo está ahora en conversaciones con dos llamados “superagentes” mientras busca una mayor representación. Su padre, Eric Goes, ha estado manejando los asuntos, pero no es un agente de profesión y se dice que su relación con el Real se ha deteriorado en el transcurso de los últimos 12 meses.
No se busca un movimiento en la ventana de invierno de 2026, con el plan de completar la campaña 2025-26 en Madrid. Sin embargo, se están elaborando planes a largo plazo y eso significa tantear a posibles interesados.
Se dice que varios equipos en Inglaterra han preguntado por la disponibilidad de Rodrygo durante el verano de 2025. Arsenal, City y Liverpool están acreditados con mostrar interés, con el sudamericano ahora buscando negociadores más profesionales para encargarse de sus asuntos.
Vendedores reacios: Real Madrid ansioso por retener a Rodrygo
Sin embargo, el Real Madrid es reacio a considerar una venta. Alonso ha seguido resaltando el valor de Rodrygo para la causa colectiva a pesar de encontrar difícil en ocasiones integrar al talentoso joven de 24 años en su equipo.
Alonso ha dicho al ser preguntado por la especulación que sigue rondando a Rodrygo: “Ha habido muchos rumores. Lo está haciendo bien. Quiero que esté totalmente comprometido con el equipo y que dé el 100%. Cuento con todos los presentes en el entrenamiento. Eso es lo que me preocupa y me ocupa en este momento.”
Continuó diciendo: “Debemos creer y confiar en Rodrygo. Nadie duda de su calidad, es un gran chico, y tiene la actitud correcta. Estamos esperando que rompa este momento negativo con un gol. Necesita esa buena sensación después de un buen partido.”
SPORT afirma que Rodrygo ha estado considerando una salida desde el inicio de la temporada, con dificultad para ver cómo cambiará su situación. Sin embargo, también se están haciendo preguntas sobre cuánto tiempo Vinicius permanecerá en el Bernabéu. Está atrayendo más interés de la Liga Pro de Arabia Saudita, y cualquier movimiento del astro brasileño liberaría un papel en la banda izquierda para que Rodrygo lo ocupe. Si se le asigna una mayor responsabilidad, entonces podría ser persuadido a quedarse y acordar una extensión de contrato.
¿Transferencia de la Premier League? Equipos ingleses interesados en Rodrygo
No le faltarán ofertas si eventualmente busca un nuevo desafío. El jefe del City, Pep Guardiola, dijo del hábil extremo después de enfrentarse al Real en la competición de la Liga de Campeones: “Le dije a Rodrygo lo bueno que es. Es un jugador de otro... este chico es un jugador de otro nivel. Me alegra que haya regresado de su lesión. Es muy, muy bueno.”
Eso parecería ser un guiño hacia el interés del City por agregar a Rodrygo a sus filas, pero los Blues ahora están cerca de un acuerdo de £65 millones ($87m) por la estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo. El Arsenal podría estar interesado si Gabriel Martinelli deja el Emirates Stadium, mientras que el Liverpool sigue viendo a la icono egipcio Mohamed Salah generar rumores de transferencia en Anfield.
