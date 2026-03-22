Butez 6: prácticamente no tuvo que intervenir; se salvó gracias al asistente y al VAR, que anuló las dos únicas ocasiones creadas por el Pisa.





Var Der Brempt 6: Alineado por sorpresa desde el minuto 1, empieza con mucha cautela y va mejorando con el paso de los minutos. El Pisa casi nunca logra abrirse paso por las bandas, lo que le facilita la tarea.





Diego Carlos 6: un único despiste en la primera parte provoca un pequeño susto en el área pequeña, pero sus compañeros lo resuelven al instante.

(desde el minuto 77, Goldaniga, sin nota)





Kempf 6,5: muy acertado en dos ocasiones al dejar fuera de juego a Stoijlkovic. Por ahí atrás no se pasa.





Moreno 7: empuje constante, acompaña la jugada y también da la asistencia a Nico Paz.





Perrone 7,5: una actuación mayúscula basada en la lectura del juego, la distribución, la verticalidad y también un gol. Aplausos.





Da Cunha 6,5: menos visible que sus compañeros en el área de gol respecto a partidos anteriores, está casi en situación de emergencia y Fábregas le da medio tiempo de descanso una vez asegurado el resultado.

(59' Caqueret 6,5: no hace echar de menos a Da Cunha y, de hecho, el pase en profundidad para Alberto Moreno es digno de enmarcar en el 4-0)





Jesús Rodríguez 6: a su pesar, es la nota negativa del partido, pero no por su actuación, condicionada por el golpe recibido al inicio, sino por la preocupación de cómo la lesión pueda afectar al resto de la temporada

(37' Baturina 7,5: tenía «problemas físicos» según Fábregas y de ahí la decisión de dejarlo en el banquillo. Entra y él también parte el partido en dos)





Nico Paz 7: vuelve a marcar tras cuatro jornadas de ausencia y, en casa, recupera una portería que le faltaba desde octubre. Él también parecía un poco fuera de forma, pero el gol le da un plus de energía.





Diao 8: por fin ha vuelto. Gol y asistencia en 28 minutos y partido decidido. Es el arma extra de Fábregas para el final de temporada, como lo fue también hace un año

(77' Kuhn 6,5: pocos minutos para lucirse y listo, regate por la banda y asistencia para el 5-0 de Perrone. Él también está ahí)





Douvikas 7,5: prácticamente con el primer balón que toca marca un gol. Es el 11.º de la temporada, lo que le sitúa en segunda posición en la clasificación de goleadores, a tres goles de Lautaro.

(59' Morata 5,5: solo le falta a él sumarse a la fiesta de los goles. No está en forma y se nota).





Entrenador Fábregas: 6,5: todo demasiado fácil