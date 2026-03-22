Un partido sin historia, al igual que las valoraciones del encuentro.
Traducido por
Como-Pisa: las valoraciones de CM: Diao, imparable; Douvikas, a la zaga de Lautaro
CALIFICACIONES DEL COMO
Butez 6: prácticamente no tuvo que intervenir; se salvó gracias al asistente y al VAR, que anuló las dos únicas ocasiones creadas por el Pisa.
Var Der Brempt 6: Alineado por sorpresa desde el minuto 1, empieza con mucha cautela y va mejorando con el paso de los minutos. El Pisa casi nunca logra abrirse paso por las bandas, lo que le facilita la tarea.
Diego Carlos 6: un único despiste en la primera parte provoca un pequeño susto en el área pequeña, pero sus compañeros lo resuelven al instante.
(desde el minuto 77, Goldaniga, sin nota)
Kempf 6,5: muy acertado en dos ocasiones al dejar fuera de juego a Stoijlkovic. Por ahí atrás no se pasa.
Moreno 7: empuje constante, acompaña la jugada y también da la asistencia a Nico Paz.
Perrone 7,5: una actuación mayúscula basada en la lectura del juego, la distribución, la verticalidad y también un gol. Aplausos.
Da Cunha 6,5: menos visible que sus compañeros en el área de gol respecto a partidos anteriores, está casi en situación de emergencia y Fábregas le da medio tiempo de descanso una vez asegurado el resultado.
(59' Caqueret 6,5: no hace echar de menos a Da Cunha y, de hecho, el pase en profundidad para Alberto Moreno es digno de enmarcar en el 4-0)
Jesús Rodríguez 6: a su pesar, es la nota negativa del partido, pero no por su actuación, condicionada por el golpe recibido al inicio, sino por la preocupación de cómo la lesión pueda afectar al resto de la temporada
(37' Baturina 7,5: tenía «problemas físicos» según Fábregas y de ahí la decisión de dejarlo en el banquillo. Entra y él también parte el partido en dos)
Nico Paz 7: vuelve a marcar tras cuatro jornadas de ausencia y, en casa, recupera una portería que le faltaba desde octubre. Él también parecía un poco fuera de forma, pero el gol le da un plus de energía.
Diao 8: por fin ha vuelto. Gol y asistencia en 28 minutos y partido decidido. Es el arma extra de Fábregas para el final de temporada, como lo fue también hace un año
(77' Kuhn 6,5: pocos minutos para lucirse y listo, regate por la banda y asistencia para el 5-0 de Perrone. Él también está ahí)
Douvikas 7,5: prácticamente con el primer balón que toca marca un gol. Es el 11.º de la temporada, lo que le sitúa en segunda posición en la clasificación de goleadores, a tres goles de Lautaro.
(59' Morata 5,5: solo le falta a él sumarse a la fiesta de los goles. No está en forma y se nota).
Entrenador Fábregas: 6,5: todo demasiado fácil
CALIFICACIONES DE PISA
Nicolas 5: Cinco goles son muchos y no pudo hacer nada para evitar los dos primeros. A partir del tercero, se mostró poco seguro y con poca capacidad de reacción en su palo.
Caracciolo 5: Le cuesta contener a Diao durante todo el partido, se desorienta junto con todo el equipo.
Albiol 4,5: Lento y torpe a la hora de contener las jugadas verticales de los delanteros del Como.
Canestrelli 5: Intenta resistir interviniendo en varias ocasiones con dureza, pero él también se rinde pronto
(77' Iling Jr. sv)
Leris 5,5: Si el papel de un extremo en un 3-5-2 se limitara solo a la fase ofensiva, sería suficiente, pero en demasiadas ocasiones se limita a correr y falla en la defensiva.
Hojholt 5: en el centro del campo casi nunca se le nota.
Akinsanmiro 4,5: esta vez, el talento propiedad del Inter falla por completo tanto en la fase de apoyo ofensivo como en la de filtro defensivo, prácticamente inexistente
(46' Meister 6: al menos lo intenta aportando un poco más de físico. Incluso marca el gol, pero Stoijlkovic estaba en fuera de juego).
Loyola 5: no ayuda en ataque y sufre en defensa, mal
(64' Stengs 5: él tampoco se deja ver)
Angori 4,5: en comparación con el otro extremo, Leris, ni siquiera consigue avanzar
Tramoni 5: algunos movimientos entre líneas y una única jugada en la primera mitad. No es suficiente
(77' Piccinini sin nota),
Moreo 5: elegido como único punta, es «devorado» por la presión de los centrales del Como
(51' Stojilkovic 6: un gol, la finta que da lugar al de Meister. Ambos anulados por fuera de juego, pero al menos fue un tenue destello en la nada pisana).
Entrenador Hiljemark 5: La resistencia del Pisa solo dura 6 minutos y, más allá de la diferencia técnica con el Como, lo que ha faltado desde el principio ha sido las ganas de luchar. Y la clasificación se complica cada vez más