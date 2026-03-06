Cómo la profunda conexión de Kylian Mbappé con las calles de París inspiró las nuevas botas Nike Mercurial de la estrella del Real Madrid

Fue en ese suburbio del noreste de París donde uno de los mejores futbolistas del mundo dio sus primeros pasos en el fútbol, al incorporarse al club local AS Bondy a la edad de cinco años en 2004, el primer paso en un camino que le ha llevado al Real Madrid, pasando por la gloria de la Copa del Mundo con Francia y el éxito sin precedentes con el PSG.
Sin embargo, Mbappé nunca ha olvidado sus raíces, y sus nuevas botas Nike Mercurial reflejan el vínculo duradero entre el delantero y su ciudad natal, inspirándose en unas zapatillas emblemáticas para tender un puente entre la calle y el campo de juego.