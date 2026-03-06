Goal.com
Cómo la profunda conexión de Kylian Mbappé con las calles de París inspiró las nuevas botas Nike Mercurial de la estrella del Real Madrid

Kylian Mbappé puede que tenga una relación tensa con el París Saint-Germain como consecuencia de su amarga salida del Parc des Princes en 2024, pero la capital francesa, y especialmente el barrio de Bondy, siempre ocuparán un lugar especial en su corazón. Con el lanzamiento de sus últimas botas exclusivas, Nike ha reconocido esa profunda conexión entre Mbappé y las calles en las que creció.

Fue en ese suburbio del noreste de París donde uno de los mejores futbolistas del mundo dio sus primeros pasos en el fútbol, al incorporarse al club local AS Bondy a la edad de cinco años en 2004, el primer paso en un camino que le ha llevado al Real Madrid, pasando por la gloria de la Copa del Mundo con Francia y el éxito sin precedentes con el PSG.

Sin embargo, Mbappé nunca ha olvidado sus raíces, y sus nuevas botas Nike Mercurial reflejan el vínculo duradero entre el delantero y su ciudad natal, inspirándose en unas zapatillas emblemáticas para tender un puente entre la calle y el campo de juego.

    Los sueños de Bondy

    La imagen de Mbappé ahora se cierne sobre su ciudad natal, ya que su patrocinador, Nike, celebra la realización de su sueño infantil con un imponente mural de 20 metros de altura en el lateral de un bloque de pisos. En él se representa a un joven Mbappé utilizando un balón como almohada, soñando con vestir los colores de la selección francesa con el número 10 a la espalda. Junto a él, se lee el siguiente mensaje: «Ama tu sueño y él te corresponderá».

    Ahora convertido en una auténtica superestrella, Mbappé nunca ha renegado de sus orígenes, regresa regularmente a Bondy, colabora en la construcción de un nuevo campo de fútbol para el barrio y defiende la vida en los suburbios frente a la prensa negativa y los estereotipos que estigmatizan las afueras de las grandes ciudades francesas, a menudo impregnadas de prejuicios.

    Por supuesto, ha tenido muchas botas exclusivas en el pasado, y su par de 2019, bautizado como «Bondy Dreams» por Nike, rinde homenaje a las calles en las que creció.

    «Increíble crisol de culturas»

    En 2020, Mbappé escribió una emotiva carta abierta dirigida tanto a los «chicos de Bondy» como a los «chicos de los suburbios» de Francia para The Players' Tribune, en la que demostraba lo mucho que le importan sus raíces y su determinación por cambiar la imagen del tipo de zona de la que procede.

    «Nuestro barrio es un increíble crisol de culturas diferentes: francesa, africana, asiática, árabe, de todas partes del mundo», escribió. «La gente de fuera de Francia siempre habla mal de los suburbios, pero si no eres de aquí, no puedes entender realmente cómo es.

    La gente habla de los "matones" como si se hubieran inventado aquí. Pero hay matones en todas partes del mundo. Hay gente que lucha por sobrevivir en todas partes del mundo... Cuando era niño, solía ver a algunos de los tipos más duros del barrio llevando la compra a mi abuela. Nunca se ve esa parte de nuestra cultura en las noticias. Solo se oye hablar de lo malo, nunca de lo bueno».

    Inspiración streetwear

    Las últimas Mercurial firmadas por Mbappé vuelven una vez más a sus raíces, esta vez inspirándose en unas zapatillas que cautivaron la imaginación de la capital francesa cuando la superestrella daba sus primeros pasos en su brillante carrera.

    El nuevo diseño se inspira en las zapatillas Air Max Plus 7, también conocidas como TN7, un clásico de culto que se presentó en 2004 y se convirtió en un icono en Europa occidental, especialmente en París. El aspecto único del calzado original se basaba en las gotas de agua que se distorsionaban en un parabrisas, y eso se ha replicado en las nuevas botas de Mbappé.

    Con una llamativa combinación de colores ciruela, plata y verde lima, sus nuevas Mercurial exclusivas presentan lo que Nike describe como «iconografía TN reelaborada», incluido el logotipo «KM» de Mbappé, que aporta la estética de la ropa urbana al campo de juego.

    En cuanto a los aspectos técnicos, la parte delantera del pie cuenta con «Zoom Air» para «devolver la energía», mientras que la parte superior de punto proporciona un toque y un control precisos, atributos sinónimos de Mbappé.

    Doble lanzamiento

    Para consolidar realmente este lanzamiento como una combinación de fútbol y ropa urbana, Nike también ha lanzado un nuevo par de Air Max Plus VII para conmemorar la ocasión.

    Las zapatillas también están adornadas con ese patrón de gotas de lluvia de otro mundo en la misma llamativa combinación de colores, tendiendo un puente entre el campo y las calles con su silueta icónica.

    «La cultura habla a todo el mundo».

    Al hablar sobre el último lanzamiento, Mbappé insistió en que quería que la gente viera sus propias historias en su experiencia, tal vez inspirándose en la realización de su sueño.

    «La cultura es algo que habla a todo el mundo», afirmó. «Esta historia permitirá a la gente reconocerse más allá de mis botas de fútbol».

    Las botas Kylian Mbappé Player Edition Mercurial, Mercurial Zoom Superfly 10 y Zoom Vapor 16 ya están disponibles en nike.com.

