Cómo la camiseta y la presentación con IA convencieron a Benjamin Sesko para rechazar al Newcastle y fichar por el Manchester United

The Sun ha revelado cómo el United atrajo a Sesko al Old Trafford durante el verano y se impuso al Newcastle para conseguir su fichaje. El jefe de reclutamiento Christopher Vivell, que solía trabajar para el Leipzig, y el director de negociaciones de traspasos Matt Hargreaves desempeñaron un papel clave en la operación. Se pusieron en contacto con el entorno de Sesko después de que el United perdiera ante el Chelsea en la carrera por fichar a Liam Delap, lo que les dejó con la opción de elegir entre el esloveno y el delantero del Aston Villa Ollie Watkins.

Según el informe de The Sun, parte de la propuesta de Hargreaves y Vivell al entorno de Sesko incluía la creación de un vídeo generado por IA en el que se veía a los aficionados del United con su camiseta y se les entregaba una camiseta de los Red Devils. Su agente, Elvis Basanovic, le llevó la camiseta a Sesko mientras este realizaba los entrenamientos de pretemporada con el Leipzig y el jugador se la puso, miró el escudo del United y le dijo a su representante: «Haz que se haga realidad».