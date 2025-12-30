+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Unai Emery Arsenal revengeGOAL

Cómo el 'genio táctico' Unai Emery se vengó de su despido del Arsenal mientras un Aston Villa en auge intenta cambiar por completo el guión en la carrera por el título de la Premier League

Hasta ahora, ha habido muchas tramas fascinantes para entretener al mundo esta temporada a medida que llegamos al punto medio de la Premier League. El colapso inexplicable de Liverpool tras ganar el título y gastar más de £400 millones en verano. El notable regreso de Sunderland a la máxima categoría después de casi una década fuera. Todo lo que está sucediendo en el Manchester United. Y luego tenemos a Aston Villa.

La serie de cinco partidos sin ganar de los Villans, con solo un gol en ese período, engañó a todos haciéndoles pensar que se dirigían a un año de transición. Sin embargo, aquí están ahora, irrumpiendo en la carrera por el título a gran velocidad, ganando sus últimos 11 partidos consecutivos en todas las competiciones y perdiendo puntos solo una vez en la Premier League desde que consiguieron su primera victoria en septiembre.

El crédito se le ha dado en gran parte al entrenador Unai Emery, a quien el delantero Ollie Watkins elogió como un 'genio táctico' por sus ajustes durante la victoria de remontada del sábado fuera de casa contra el Chelsea. Ahora, el español busca una victoria en la casa de su antiguo club, el Arsenal, con la oportunidad de igualar en puntos al líder de la liga. Dada la reciente historia de Emery de superar a los Gunners y la increíble racha de forma de Villa, es un resultado ciertamente realista.

  • FBL-EUR-C3-ARSENAL-FRANKFURTAFP

    Fracaso en el Arsenal

    Así como David Moyes descubrió que suceder a Sir Alex Ferguson en el Manchester United no era el trabajo glamuroso que se prometía, Emery fue el chivo expiatorio del Arsenal cuando decidieron terminar con la estancia de 22 años de Arsene Wenger en el norte de Londres en 2018. La plantilla de los Gunners era más débil que las de sus rivales del llamado 'big-six', particularmente en la defensa, donde jugadores como Shkodran Mustafi, Sokratis y Sead Kolasinac eran vistos como pilares, mientras que el movimiento del club para repartir poder en varios roles en lugar de dejarlo todo al capricho del entrenador generó algunos problemas iniciales.

    Un equipo desbalanceado que dependía en gran medida de los goles de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette terminó quinto en la Premier League en la única temporada completa de Emery, desperdiciando una plaza entre los cuatro primeros al final. También fueron aplastados 4-1 por sus rivales Chelsea en la final de la Europa League, una competición que se decía era el plato fuerte del nuevo entrenador.

    El ambiente no era el adecuado. La inicialmente pobre comprensión del inglés por parte de Emery, combinada con una extraña construcción de la plantilla, trastornos en la directiva y las exigencias generales del Arsenal como club, significaban que era una receta para el desastre. Que gran parte de su presupuesto de verano de 2019 se gastara en £72 millones por Nicolas Pepe, entonces el fichaje récord del club y no probado salvo por un año en el Lille, solo complicó más las cosas.

    El Arsenal comenzó la temporada 2019-20 terriblemente y Emery fue finalmente relevado de su sufrimiento el 29 de noviembre. Fue reemplazado de manera permanente por el asistente del Manchester City y ex capitán de los Gunners, Mikel Arteta, quien había sido entrevistado para el puesto cuando Wenger se fue, pero, como el destino lo quiso, recibió un respiro cuando fue a parar a otro español en su lugar.

  • FBL-EUR-C3-ARSENAL-VILLARREALAFP

    Lección de la Europa League

    Emery volvió a trabajar a tiempo para la temporada 2020-21, regresando a España con el Villarreal, su primer trabajo en su país natal en cuatro años tras etapas infructuosas con el Arsenal y el Paris Saint-Germain. Las estrellas se alinearon cuando el Submarino Amarillo fue emparejado para enfrentar a los renovados Gunners de Arteta en las semifinales de la Europa League de esa temporada.

    Después de coquetear levemente con una batalla de descenso en Navidad, el Arsenal mostró destellos del potencial que se realizaría años más tarde durante la segunda mitad de esa campaña, encadenando algunas rachas de victorias y volviendo a la filosofía de posesión de la era Wenger. Eso, sin embargo, aún no fue suficiente para derribar al rey de la Europa League, Emery, cuyo equipo del Villarreal prevaleció 2-1 en el global y lideró durante todos menos cinco minutos de todo el empate.

    Emery no hizo referencia a tomar venganza exacta sobre el Arsenal después del segundo partido, aunque debió haberse sentido encantado de haber superado a su antiguo equipo. "Estoy muy orgulloso, sabemos que el partido fue muy importante para nosotros y el Arsenal es un muy buen equipo, pero necesitábamos hacer el trabajo como lo hicimos esta noche y en el primer partido en Villarreal y creo que lo merecemos", dijo, su inglés ligeramente más coherente de lo que había sido cuando dirigía en el país la primera vez. "Creo que hicimos un partido muy serio, definitivamente con grandes actuaciones y ayudándonos unos a otros. Creo que el primer partido en Villarreal fue muy importante para nosotros y hoy creo que trabajamos muy bien y defendimos muy bien también. A veces con la posesión, controlamos y tomamos algunas opciones en ataque para marcar los goles. Pero realmente las mejores oportunidades para marcar, las tuvieron ellos."

    El Villarreal continuó y venció al Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer en la final por penales, mientras que el Arsenal aún no ha ganado un trofeo desde agosto de 2020 cuando vencieron al Chelsea en la única final de la FA Cup que se jugó a puerta cerrada.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    El ascenso de Villa

    Para cuando Emery regresó a Inglaterra en el otoño de 2022 con el Villa, se había informado durante mucho tiempo que sentía que tenía asuntos pendientes en Inglaterra. Había rechazado un enfoque de Newcastle 12 meses antes, antes de que sus nuevos propietarios saudíes del PIF contrataran a Eddie Howe, sugiriendo que no había una "visión clara" en St James' Park.

    Con el Villa, la historia era diferente. "Llegan oportunidades, como la que tuve aquí cuando llegué. Y cuando vi esta, supe que tenía que aprovecharla," dijo Emery en su última conferencia de prensa con el Villarreal mientras se preparaba para partir hacia el equipo que estaba en el puesto 16 en la Premier League. "Es un nuevo desafío deportivo, un proyecto deportivo diferente. Este club también tiene un proyecto deportivo muy bonito, y podré tomar decisiones junto a personas muy cercanas a mí."

    El mensaje era claro. En el Villa, Emery tendría mayor autonomía de la que jamás tuvo en el Arsenal, donde era un engranaje en un sistema sin probar, o en el Newcastle, que aún no sabía bien lo que era. Dio sus frutos casi de inmediato, con el equipo de West Midlands terminando la temporada en un inesperado séptimo lugar para clasificar a la Conference League.

    El primer encuentro doméstico de Emery contra el Arsenal terminó en una derrota desgarradora. Arteta había transformado a los Gunners no solo en contendientes al título de la Premier League, sino en claros favoritos. La victoria por 4-2 del Arsenal en Villa Park en febrero de 2023, con dos goles en el tiempo añadido, los envió a la cima, donde permanecerían hasta la jornada 34.

    El campo de juego se niveló un poco más cuando el Villa recibió nuevamente al Arsenal en diciembre de 2023, cuando los hombres de Emery derrotaron tanto a los Gunners como al Manchester City 1-0 en un lapso de cuatro días, solidificando su posición en los tres primeros, no muy diferente a las posiciones actuales.

  • Arsenal FC v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Récord perfecto roto

    El Arsenal de ese invierno aún no había alcanzado su máximo ritmo. La derrota en Villa Park inició una racha de un triunfo en cinco juegos, lo que los llevó a caer al tercer lugar en la tabla. Pero los Gunners de enero a mayo de 2024 fueron casi impecables. En 18 partidos de la Premier League, registraron 16 victorias. Sin embargo, los dos en los que no fueron victoriosos los perseguirán hasta que vuelvan a ganar un título.

    El 31 de marzo, el Arsenal luchó por un empate 0-0 fuera de casa ante el City. Hubo mucho clamor para que Arteta intentara prevalecer en ese partido de seis puntos, pero compartir uno cada uno no fue el fin del mundo siempre que lo compensaran en otros partidos. No cerrar el partido contra el Villa dos semanas después hizo imposible terminar en primer lugar.

    Una exhibición deslumbrante en la primera mitad de alguna manera no rindió un gol para el Arsenal, que empujó y empujó hasta que fueron sorprendidos en el minuto 84, cuando Leon Bailey rompió el empate en el otro extremo. Momentos después, Watkins selló el partido, superando a su antiguo compañero del Brentford, David Raya, para asegurar tres puntos invaluables tanto en la carrera por el título como en la lucha por el top cuatro.

    El Villa superó al Tottenham para el lugar final en la Liga de Campeones por dos puntos. El Arsenal perdió el título ante el City por dos puntos. Márgenes finos se inclinaron en favor de Emery.

  • Arsenal FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remontada con dos goles

    Cuando el calendario avanzó hacia la temporada 2024-25, era difícil negar que había un poco de rivalidad entre el Arsenal y el Villa, sobre todo debido a la historia de Emery. El triunfo de 2-0 de los londinenses del norte en Villa Park en la segunda semana de la campaña parecía haber exorcizado algunos demonios, pero fue un falso amanecer para un año marcado por la regresión y las lesiones.

    Aun así, el Villa logró que otro viaje al Emirates Stadium valiera la pena. El Arsenal se puso dos goles arriba al comienzo de la segunda mitad de su encuentro de enero de 2025, solo para que los goles consecutivos de Youri Tielemans y Watkins, un Gunner de toda la vida, recuperaran un punto.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    La daga de Buendía

    La creciente evidencia de que Emery era la criptonita para el Arsenal de Arteta se volvió casi innegable a principios de este mes. El Arsenal fue una vez más a Villa Park buscando ampliar su ventaja en la cima de la tabla, pero esta vez sufrió una derrota en las circunstancias más desgarradoras.

    El juego estaba finamente equilibrado en 1-1 y ambos equipos estaban jadeando y luchando por encontrar un ganador. Noni Madueke estuvo más cerca para los visitantes, golpeando el lateral de la red en los últimos momentos, antes de un final espectacular frente a la Holte End. La usualmente sólida defensa del Arsenal no pudo despejar sus líneas, y en lo que se sintió como el intento número un millón en cuestión de segundos, el tiro rápido de Emiliano Buendía pasó junto a Raya. 94:02 marcaba el reloj.

    Emery saltó de alegría en la línea de banda. Esta fue su cuarta victoria de ocho contra Arteta, un porcentaje de victorias solo superado por Arne Slot, Pep Guardiola y Jurgen Klopp entre los entrenadores que lo han enfrentado varias veces.

    "Fue bastante cruel la forma en que perdimos", dijo Arteta, reflexionando sobre esta derrota el lunes. "Lo veremos de nuevo. Tengo algunas ideas y cosas que tenemos que hacer mejor".

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    El Arsenal sigue teniendo razón al despedir a Emery.

    Los diversos triunfos de Emery a expensas del Arsenal desde que fue despedido por la alta dirección del Emirates Stadium han allanado el camino para una narrativa que complica la historia. Se ha sugerido que los Gunners simplemente deberían haber mantenido a su contratación post-Wenger y todo se habría solucionado mágicamente.

    La verdad es que tanto el Arsenal como Emery necesitaban esa experiencia aleccionadora para crecer. Si acaso, Emery hizo la vida mucho más fácil para Arteta. Se encargó de la caída inmediata de la nueva era, tomó un equipo que era tan desastroso que se necesitó hasta la tercera temporada de Arteta para deshacerse del olor mediocre del octavo puesto. Se vendieron alrededor de 49,000 entradas para el último partido de Emery como técnico del Arsenal, una derrota en casa contra el Eintracht Frankfurt, pero los testigos presenciales afirman que la asistencia probablemente fue la mitad de esa cifra.

    Esto permitió a Emery encontrarse a sí mismo nuevamente en el Villarreal, y abrió la puerta para que el Arsenal pudiera dedicarse adecuadamente a una reconstrucción con el entrenador más joven que habían señalado desde el principio. Tanto los entrenadores como los clubes han podido prosperar gracias al nivel de compromiso que han ganado y el control que se les ha otorgado. Todos salen ganando con esto.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-ASTON VILLAAFP

    ¿12 seguidos?

    Si Villa deja el Emirates Stadium como vencedor nuevamente, el ruido en torno a esta narrativa se intensificará nuevamente. Una victoria para los visitantes los situaría al mismo nivel de puntos que el Arsenal, aunque con una diferencia de goles mucho peor, y dejaría la puerta abierta para que el City se coloque en la cima cuando viajen a Sunderland el Día de Año Nuevo.

    Watkins, a menudo el verdugo del Arsenal, está de vuelta en forma tras haber logrado el doblete que derribó al Chelsea el sábado. Esa misma tarde, los Gunners lucharon para conseguir su propia victoria por 2-1 contra el Brighton, durante la cual los aficionados se mostraron cada vez más agitados y se sintieron simplemente aliviados una vez que sonó el pitido final.

    Entonces, una de las preguntas predominantes para la noche del martes es esta: ¿quién afronta este partido con menos miedo? ¿El Arsenal, cuyo público local se pone nervioso a la primera señal de problemas nuevamente, o el Villa, que se estaba preguntando hace solo tres meses si este ciclo de su historia moderna había terminado por completo?

    La búsqueda del Villa por una 12ª victoria consecutiva será atacada de frente. Si lo logran, Emery ya no podrá negar las credenciales para el título de su equipo. Ciertamente, añadiría otra capa de emoción a esta temporada ya de por sí fascinante.

