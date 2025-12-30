Cómo el 'genio táctico' Unai Emery se vengó de su despido del Arsenal mientras un Aston Villa en auge intenta cambiar por completo el guión en la carrera por el título de la Premier League

Para cuando Emery regresó a Inglaterra en el otoño de 2022 con el Villa, se había informado durante mucho tiempo que sentía que tenía asuntos pendientes en Inglaterra. Había rechazado un enfoque de Newcastle 12 meses antes, antes de que sus nuevos propietarios saudíes del PIF contrataran a Eddie Howe, sugiriendo que no había una "visión clara" en St James' Park.
Con el Villa, la historia era diferente. "Llegan oportunidades, como la que tuve aquí cuando llegué. Y cuando vi esta, supe que tenía que aprovecharla," dijo Emery en su última conferencia de prensa con el Villarreal mientras se preparaba para partir hacia el equipo que estaba en el puesto 16 en la Premier League. "Es un nuevo desafío deportivo, un proyecto deportivo diferente. Este club también tiene un proyecto deportivo muy bonito, y podré tomar decisiones junto a personas muy cercanas a mí."
El mensaje era claro. En el Villa, Emery tendría mayor autonomía de la que jamás tuvo en el Arsenal, donde era un engranaje en un sistema sin probar, o en el Newcastle, que aún no sabía bien lo que era. Dio sus frutos casi de inmediato, con el equipo de West Midlands terminando la temporada en un inesperado séptimo lugar para clasificar a la Conference League.
El primer encuentro doméstico de Emery contra el Arsenal terminó en una derrota desgarradora. Arteta había transformado a los Gunners no solo en contendientes al título de la Premier League, sino en claros favoritos. La victoria por 4-2 del Arsenal en Villa Park en febrero de 2023, con dos goles en el tiempo añadido, los envió a la cima, donde permanecerían hasta la jornada 34.
El campo de juego se niveló un poco más cuando el Villa recibió nuevamente al Arsenal en diciembre de 2023, cuando los hombres de Emery derrotaron tanto a los Gunners como al Manchester City 1-0 en un lapso de cuatro días, solidificando su posición en los tres primeros, no muy diferente a las posiciones actuales.