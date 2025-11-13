Cómo Barcelona dejó a Lionel Messi 'engañado y traicionado' al romper el sueño de regreso del astro argentino

Habiendo visto a Messi - junto a su esposa Antonela y sus tres hijos - pasar un momento difícil en Francia, con el ícono sudamericano luchando para adaptarse al salir de su zona de confort de toda la vida, el Barca exploró la opción de volver a fichar a un favorito de los aficionados.

Habiendo salido como agente libre, volvió a ese grupo cuando llegó al final de su contrato en el Parc des Princes en el verano de 2023. Messi se había convertido en ganador de la Copa del Mundo en ese momento y estaba en camino de recoger su octavo Balón de Oro, extendiendo su récord.

Poco después de capturar un título global en Catar, se informa que Messi contactó a su amigo cercano y ex compañero de equipo Xavi - quien era el entrenador del Barcelona en ese momento. El contacto se realizó el 6 de enero de 2023. Un día después, se dice que los gigantes de la Liga "se pusieron manos a la obra".