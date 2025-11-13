Cómo Barcelona dejó a Lionel Messi 'engañado y traicionado' al romper el sueño de regreso del astro argentino
Messi se puso en contacto con Barcelona después de ganar la Copa del Mundo 2022
Habiendo visto a Messi - junto a su esposa Antonela y sus tres hijos - pasar un momento difícil en Francia, con el ícono sudamericano luchando para adaptarse al salir de su zona de confort de toda la vida, el Barca exploró la opción de volver a fichar a un favorito de los aficionados.
Habiendo salido como agente libre, volvió a ese grupo cuando llegó al final de su contrato en el Parc des Princes en el verano de 2023. Messi se había convertido en ganador de la Copa del Mundo en ese momento y estaba en camino de recoger su octavo Balón de Oro, extendiendo su récord.
Poco después de capturar un título global en Catar, se informa que Messi contactó a su amigo cercano y ex compañero de equipo Xavi - quien era el entrenador del Barcelona en ese momento. El contacto se realizó el 6 de enero de 2023. Un día después, se dice que los gigantes de la Liga "se pusieron manos a la obra".
Messi quedó atónito ya que el acuerdo nunca se materializó
Con Messi expresando su deseo de regresar a su hogar espiritual, los Blaugrana estaban confiados en que se podría cerrar un acuerdo. Se decía que ambas partes de esas discusiones estaban “emocionadas” por una posible reunión. Durante el transcurso de seis meses, Barca pudo obtener la aprobación para el regreso de Messi, con el gran jugador dispuesto a aceptar una considerable reducción salarial.
Según Mundo Deportivo, el día después de que el Barcelona ganó el título de la Liga al final de la campaña 2022-23, la familia Messi “recibió una llamada desde los más altos niveles” en el Camp Nou. Se les informó que “no se podía hacer un traspaso”. Eso llevó a una “devastación total” en el entorno de Messi, con el GOAT argentino sintiéndose “engañado y traicionado” por segunda vez, tras haber creído previamente que se podría acordar una extensión en el Barca antes de su salida llorosa hacia PSG.
El regreso de Messi a Barcelona como jugador está descartado
Se dice que Messi ha aceptado que “nunca volvería a jugar para el club de su vida”. Eso sigue siendo el caso en 2025, con el jugador de 38 años ahora en las filas del equipo de la MLS, Inter Miami. Ha acordado nuevos términos allí hasta 2028.
El presidente del Barça, Joan Laporta, ha dicho del máximo goleador del club, que tiene 672 goles a su nombre, al respecto de regresar en calidad de jugador: “Por respeto a Messi, a todo el personal del club y a los socios del club, no es correcto que especule con algo que no sería realista, y no es el momento de hacerlo.”
El periodista español Alfredo Martinez ha reiterado esa postura, publicando en las redes sociales: “Leo Messi, bajo ninguna circunstancia está considerando regresar al Barcelona como futbolista. Ese capítulo está cerrado. Tiene un contrato a largo plazo en Miami. Va temporada por temporada. Si regresa, sería más para las oficinas, en el área deportiva. Es el patrimonio del Barcelona y ojalá regrese algún día.”
La estrella de la MLS Messi regresará a Barcelona tras su retiro
Messi ha admitido tanto, diciendo a SPORT de sus planes para volver a Cataluña una vez que haya terminado de perseguir el sueño americano: “Realmente quiero volver allí, extrañamos mucho Barcelona. Mi esposa y yo, los niños, estamos constantemente hablando de Barcelona y la idea de regresar. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Estoy realmente deseando volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París, no he vuelto al Camp Nou, y luego se mudaron a Montjuic.”
Messi recientemente realizó una visita secreta al Camp Nou, mientras ese lugar icónico atraviesa un serio proyecto de remodelación. Incluso Laporta afirma no haber sabido que el mercurial No.10 estaba de regreso en territorio familiar, y aún se sugiere que un partido amistoso o de exhibición podría organizarse para permitir que Messi pise el campo en Barcelona una última vez.