¡Comienza la saga del traspaso de Mohamed Salah a Arabia Saudí! La estrella del Liverpool negocia con los gigantes de la Pro League su fichaje este verano tras cambiar de postura.

Salah fue sin duda el jugador clave del Liverpool en su camino hacia el título de la Premier League en la primera temporada de Arne Slot como entrenador en Anfield. El internacional egipcio marcó 29 goles en la máxima categoría del fútbol inglés el año pasado, la mayor cifra desde su primera temporada en Merseyside en 2017-18, además de 18 asistencias, pero esta vez ha sido mucho menos prolífico.

Tras firmar una ampliación de contrato en abril, Salah solo ha marcado cuatro goles en la Premier League esta temporada, pero eso no ha disminuido el interés de Arabia Saudí. Foot Mercato informa de que las negociaciones entre Salah y el Al-Ittihad han comenzado y que este año hay más optimismo que hace 12 meses en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se cree que el jugador de 33 años está ahora más abierto a la idea de trasladarse a Oriente Medio, donde probablemente se convertiría en la mayor estrella de la liga a pesar de la presencia de jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané.