Getty Images Sport
¡Comienza la saga del traspaso de Mohamed Salah a Arabia Saudí! La estrella del Liverpool negocia con los gigantes de la Pro League su fichaje este verano tras cambiar de postura.
Salah se prepara para un traspaso en verano a pesar de su reciente renovación.
Salah fue sin duda el jugador clave del Liverpool en su camino hacia el título de la Premier League en la primera temporada de Arne Slot como entrenador en Anfield. El internacional egipcio marcó 29 goles en la máxima categoría del fútbol inglés el año pasado, la mayor cifra desde su primera temporada en Merseyside en 2017-18, además de 18 asistencias, pero esta vez ha sido mucho menos prolífico.
Tras firmar una ampliación de contrato en abril, Salah solo ha marcado cuatro goles en la Premier League esta temporada, pero eso no ha disminuido el interés de Arabia Saudí. Foot Mercato informa de que las negociaciones entre Salah y el Al-Ittihad han comenzado y que este año hay más optimismo que hace 12 meses en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Se cree que el jugador de 33 años está ahora más abierto a la idea de trasladarse a Oriente Medio, donde probablemente se convertiría en la mayor estrella de la liga a pesar de la presencia de jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Sadio Mané.
- Getty Images Sport
El Al-Ittihad se tambalea tras perder a Benzema y Kanté
El Al-Ittihad, uno de los cuatro clubes propiedad directa del PIF, ha sufrido una sorprendente defensa del título este año. El actual campeón ocupa el séptimo puesto, a 16 puntos del líder, el Al-Hilal, tras 20 jornadas disputadas. El club también sufrió mucho durante el mercado de fichajes de enero, ya que dos de sus jugadores más importantes se marcharon a otros equipos.
El delantero estrella Karim Benzema fichó por el Al-Hilal y ahora aspira a ganar su segundo título consecutivo de la Pro League, mientras que el centrocampista N'Golo Kante ha regresado a Europa para jugar en el Fenerbahçe turco. La plantilla del Al-Ittihad se ha visto mermada, y Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar y el recién llegado Youssef En-Nesyri son sus nombres más reconocidos.
La noticia del interés del Al-Ittihad no es ninguna sorpresa, ya que, según se informa, la semana pasada identificaron a Salah como el sustituto ideal de Benzema.
Salah vuelve al equipo del Liverpool tras el drama de mitad de temporada
La falta de forma de Salah al principio de la temporada llevó al entrenador Slot a dejarlo fuera de su once inicial habitual. Tras pasar tres partidos en el banquillo, Salah arremetió contra el Liverpool en diciembre, afirmando que lo habían «tirado bajo el autobús», diciendo que su relación con Slot se había roto y que se le estaba culpando injustamente de los resultados irregulares de los Reds.
El delantero se marchó a disputar la Copa Africana de Naciones poco después, pero en las últimas semanas ha vuelto a integrarse en el equipo titular de Slot, siendo incluido en el once inicial en los cinco partidos que ha disputado desde su regreso de la selección. Ha marcado un gol en ese tiempo, en la goleada por 6-0 al Qarabag en la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
Los Reds se enfrentan a una carrera decisiva por la clasificación para la Liga de Campeones.
Aunque el futuro de Salah será sin duda un tema muy comentado desde ahora hasta el final de la temporada, Slot y el resto de la plantilla del Liverpool deben mantenerse concentrados en lo que se ha convertido en una tensa y emocionante carrera por la clasificación para la Liga de Campeones.
Los Reds han caído fuera de los cuatro primeros puestos tras una racha de solo una victoria en siete partidos de la Premier League, una racha que comenzó con cuatro empates consecutivos antes de las derrotas ante el Bournemouth y el Manchester City, y ahora se encuentran a cinco puntos del Manchester United, que actualmente ocupa la cuarta posición. Esa diferencia podría aumentar a ocho puntos si el United vence al West Ham United el martes, antes de que el Liverpool viaje a Sunderland el jueves por la noche.
Slot ya no cuenta con Alexander Isak, Joe Gomez, Jeremie Frimpong y Conor Bradley por lesión, y además tiene que lidiar con la suspensión de un partido de Dominik Szoboszlai, después de que el húngaro fuera expulsado al final de la derrota ante el City el domingo.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios