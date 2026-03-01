Goal.com
Disney+ Screening of "Coleen Rooney: The Real Wagatha Story" in Liverpool
Coleen Rooney admite que es molesto tener a Wayne en casa y revela los altibajos con la leyenda del Manchester United

Coleen Rooney ha hablado abiertamente sobre la realidad de la vida a puerta cerrada con su marido, la leyenda del Manchester United Wayne Rooney, y ha admitido que tener al ex capitán de Inglaterra en casa más a menudo puede resultar «molesto». Desde que puso fin a su carrera como jugador en 2021 y pasó por puestos de entrenador en el Derby County, el D.C. United, el Birmingham City y el Plymouth Argyle, Rooney se ha convertido en una presencia habitual en el circuito de comentaristas, incluyendo un puesto fijo en el sofá de Match of the Day.

  • Fricciones domésticas: la vida con Wayne en casa

    El cambio de horario ha modificado significativamente la dinámica doméstica de la pareja en su finca de Cheshire, valorada en 20 millones de libras esterlinas. Reflexionando sobre el aumento del tiempo que ahora pasan juntos tras dos décadas en el punto de mira, Coleen explicó la transición a la vida con el exdelantero en una entrevista con The Times: «En algunos aspectos es bueno, en otros es molesto, porque nunca habíamos tenido tanto tiempo juntos. A mí me gusta que todo esté en orden, él es un poco más relajado». Cuando se le preguntó si ella mandaba al exjugador del Everton y del United, añadió: «Probablemente él diría eso, pero yo diría que a veces hay que decirle las cosas».

    La evolución de un matrimonio de alto perfil

    La pareja, que lleva junta desde que eran adolescentes en Liverpool, ha superado numerosas tormentas públicas, desde las supuestas indiscreciones de Wayne al principio de su carrera hasta su detención por conducir ebrio en 2017. A pesar de los frecuentes titulares y de la batalla legal «Wagatha Christie» con Rebekah Vardy, Coleen sigue siendo el pilar de la familia. El propio Wayne elogió anteriormente la influencia de su esposa en su vida durante una aparición en el podcast de Rio Ferdinand, afirmando: «Sinceramente, creo que si ella no estuviera ahí, estaría muerto. Ella me ha manejado porque yo necesitaba que me manejaran».

    Coleen reflexiona sobre su trayectoria con perspectiva al acercarse a los 40 años. «Obviamente, ha cambiado con la edad, la llegada de los hijos y los cambios profesionales», afirma. «Hay altibajos, hay cosas que pasan en la vida. Pero creo que, al estar juntos desde jóvenes, nos conocemos por dentro y por fuera. Somos un equipo. Así que no, no diría que hemos cambiado. Diría que las cosas a nuestro alrededor han cambiado».

  • Formando a la próxima generación de estrellas del United

    El legado de Rooney continúa en Old Trafford, donde sus hijos Kai y Klay están actualmente inscritos en la Academia del Manchester United. Kai, de 16 años, ya está causando sensación en las categorías inferiores, siguiendo los pasos de su padre. Coleen, que pasó años viendo a Wayne desde las gradas, ahora se encuentra en el papel de «mamá futbolera», y a menudo se la ve en la banda con su tumbona y su café. Ella cree que sus experiencias en el fútbol profesional les ayudarán a guiar a sus hijos a través de las presiones de este deporte.

    «Es bueno que sepamos qué esperar. Y podemos intentar guiarle. Obviamente, es su vida, su pasión, él puede decidir lo que quiere hacer. Pero creo que es bueno que tengamos los conocimientos», señaló en relación con el desarrollo de Kai. Sobre la capacidad de su hijo para manejar la fama, añadió: «Lo ha vivido desde muy joven. Cuando íbamos a los partidos cuando era más pequeño, mucha gente se le acercaba y le decía: "Oh, ¿eres el hijo de Wayne Rooney?". Pero él es fuerte, siempre lo ha sido. No me preocupa cómo lo maneja».

    Más allá del fútbol: cerdos y moda

    Mientras Wayne se centra en su carrera mediática y los chicos persiguen sus sueños futbolísticos, Coleen está ocupada con sus propios proyectos, entre los que se incluyen una nueva colección de moda y un próximo documental de Disney. A pesar de su inmensa riqueza, ella insiste en mantener a sus hijos con los pies en la tierra y conectados con sus raíces en Croxteth. Recordó cómo, incluso en los momentos tranquilos en casa, se mantiene ocupada, recientemente limpiando todos los cajones de la casa mientras Wayne se encargaba de llevar a los niños al colegio. «Wayne recogió a los niños y yo seguía haciéndolo», dijo. «Él me dijo: "Estás muy concentrada, ¿no?"».
    Los Rooney también han introducido algunas novedades inusuales en su vida familiar para mantener a sus hijos ocupados. «Mi hijo de diez años quería una mascota», reveló. «Y luego resultó que quería un cerdo. Y no puedes comprar uno, tienes que comprar dos. Así que ahora tenemos una pocilga en el jardín. Fue una idea brillante de su madre. Pero soy yo quien tiene que recoger el estiércol. ¿Pero sabes qué? Me estoy acostumbrando. Ahora estoy creando un vínculo con estos cerdos». Ya sea gestionando cerdos o a uno de los mayores iconos del fútbol, Coleen sigue siendo la mano firme en el hogar de los Rooney.

