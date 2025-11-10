Cole Palmer registra la celebración característica de 'frío' tembloroso a pesar de haberla copiado del jugador del Aston Villa, Morgan Rogers, mientras continúa el impulso comercial del futbolista del Chelsea

Palmer puede haberse convertido en sinónimo de la celebración, pero previamente admitió haber tomado la idea de su antiguo compañero de equipo del Manchester City, Rogers. Le dijo a The Telegraph: "Hice por primera vez la celebración 'fría' el pasado diciembre en un partido contra Luton donde ganamos 3-2. Es un guiño a mi antiguo compañero de la academia del City, Morgan Rogers [que ahora está en Aston Villa]. Simboliza alegría, pasión y dura determinación por el juego, además es divertido porque funciona bien con mi nombre. Todo el mundo sabe que es mi celebración. Muchas personas pueden haberla hecho, pero todos saben que es mi celebración."

Rogers posteriormente admitió que él había sido el primero en crearla: "Definitivamente me copió. Es mi celebración. Revisa la línea de tiempo, yo lo hice primero. Es uno de mis amigos más cercanos en la vida. No podría estar más orgulloso de él."

Palmer no es el único jugador que ha utilizado la celebración, con el extremo del Valencia, Diego Lopez, insistiendo en que él tuvo la idea primero. Le dijo a Relevo a principios de este año: "Todavía no he recibido el recibo… No sé si es porque no tiene mi dirección, porque no se la han dado o por qué. Si quieres, puedo explicar que he estado haciendo esta celebración durante cuatro años y seguiré haciéndola. De hecho, espero hacerlo más a menudo porque significará que he marcado muchos goles."