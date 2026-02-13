Cole Palmer es un truco: el talismán del Chelsea debe estar en el avión que lleva a Inglaterra al Mundial, independientemente de su estado físico

En el gran esquema de las cosas, lo que finalmente puede jugar en contra de Palmer es su significativa falta de participación bajo las órdenes de Tuchel desde que el técnico alemán comenzó a trabajar como seleccionador de Inglaterra hace casi un año. De hecho, solo ha disputado tres partidos internacionales desde su gol decisivo en la final de la Eurocopa 2024, un momento que se esperaba que fuera un punto de inflexión en su carrera internacional, como consecuencia de una serie de problemas físicos inoportunos. Solo uno de ellos se ha producido desde que Tuchel llegó al cargo, ya que jugó 65 minutos contra Andorra el pasado mes de junio.

El persistente problema en la ingle del delantero le ha mantenido fuera de las tres concentraciones de Inglaterra en lo que va de temporada, lo que le ha hecho perderse seis partidos en un momento crucial del ciclo de la Copa del Mundo, en el que se consolidan los planes tácticos y los jugadores buscan ganarse un puesto en la selección definitiva. En ausencia de Palmer, Rogers ha destacado especialmente, lo que sugiere que el centrocampista del Aston Villa podría incluso dejar fuera del once inicial a Bellingham, que también ha tenido problemas físicos.

Tuchel ha dicho anteriormente que no llenaría su plantilla con centrocampistas ofensivos y que está dispuesto a dejar en casa a los jugadores más talentosos del país si no encajan en su esquema. En octubre se refirió a la situación de Palmer diciendo: «Solo estuvo en la concentración de junio. Eso es preocupante, por supuesto. En primer lugar, lo más importante es que pueda jugar sin dolor, porque el problema en la ingle es muy peligroso si se vuelve crónico. Eso es lo más importante.

Entendemos y vemos claramente su potencial y su calidad, pero también es una realidad que no ha estado disponible en cinco de los siete últimos campamentos».