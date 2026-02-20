Claudia Martínez: la sensacional goleadora adolescente de Paraguay se unirá a Trinity Rodman y al Washington Spirit

Nacida en Capitán Bado, en la frontera con Brasil, el balonmano fue el deporte principal que rodeó a Martínez mientras crecía, y era uno que le gustaba. Sin embargo, su padre, Timeteo, jugaba al fútbol y llevaba a su hija a sus partidos, lo que la ayudó a enamorarse de un deporte que practicaba con sus primos y los chicos del colegio. Más tarde, se incorporó a un equipo de fútbol sala y, a los 15 años, se unió al Sportivo Ameliano, cuando se mudó de su ciudad natal a Asunción, la capital paraguaya.

Fue un traslado de unos 400 kilómetros al sur que trajo consigo muchos cambios. En Capitán Bado, para empezar, la gente habla guaraní y portugués. En Asunción, Martínez tendría que trabajar su español. Sin embargo, lo más emocionante para la joven habrá sido la mayor prevalencia del fútbol.

«Cuando llegué a Asunción, vi enormes campos de fútbol 11. Era mucho. Nunca había jugado en uno antes», declaró Martínez a La Nación el año pasado. «Era algo muy nuevo, pero me adapté rápidamente».

Al cabo de un año, fichó por el Club Olimpia, el club más laureado de la ciudad, y pronto llegó su primera convocatoria con las selecciones juveniles de Paraguay. En 2024, jugó la Copa Libertadores y representó a su país tanto en el Campeonato Sudamericano Sub-17 como en la Copa Mundial Femenina Sub-20, y así fue como los grandes escenarios empezaron a formar parte de su prometedora carrera.