Clasificación del Balón de Oro 2026: Harry Kane sigue en cabeza, mientras que Erling Haaland vuelve a su mejor nivel y Vinicius Jr. deja huella en el Real Madrid

Con el duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo desapareciendo presumiblemente en el retrovisor, la batalla por el Balón de Oro no se ha sentido tan abierta en casi 20 años, con innumerables jugadores que ahora comienzan cada campaña creyendo que tienen la oportunidad de reclamar el premio individual más prestigioso que ofrece el fútbol. Ousmane Dembélé salió de una carrera plagada de inconsistencias para ganar el Balón de Oro en 2025, y se encontraba entre un nutrido grupo de contendientes cuando comenzó la carrera de 2026.

Dembele se aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a tener un gran peso en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que es posible que el ganador definitivo no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

No hay que olvidar que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo destaquen en sus clubes, sino que también impresionen en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es una maratón, no un sprint, y vale la pena tener en cuenta que Dembélé no se perfiló como posible ganador hasta mediados de la temporada 2024-25. Sin embargo, ahora que la temporada europea ha superado su ecuador y que la fase eliminatoria de la Liga de Campeones está en marcha, la clasificación del Balón de Oro de GOAL sigue haciendo un seguimiento de los posibles ganadores del Balón de Oro en las próximas semanas y meses:

Última actualización: 30 de enero de 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Martín Zubimendi (Arsenal) 🆕

    En 2025-26: Siete goles, cuatro asistencias.

    Rodri demostró en 2024 que un centrocampista defensivo que gana tanto la Premier League como un torneo de verano puede triunfar en la carrera por el Balón de Oro, y ahora Martín Zubimendi busca seguir los pasos de su compañero de la selección española. Por supuesto, Zubimendi aún no tiene asegurado ninguno de los dos títulos, pero con el Arsenal también entre los favoritos para la Liga de Campeones, aún podría protagonizar una campaña aún más memorable que la de Rodri hace dos años.

    Zubimendi ha sido uno de los fichajes de la temporada en la Premier League y, dado que el equipo de Mikel Arteta no cuenta con un goleador destacado ni con un jugador creativo que pueda aspirar a premios individuales, el exjugador de la Real Sociedad podría convertirse en su principal candidato durante los últimos meses de la campaña.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelona) 🆕

    En 2025-26: Cuatro goles, ocho asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Pedri sigue siendo uno de los centrocampistas más magistrales del fútbol a pesar de haber cumplido recién 23 años, y el Barcelona solo es capaz de rendir al máximo cuando su maestro en el centro del campo está disponible. No siempre ha sido así esta temporada, ya que las lesiones han vuelto a afectar a Pedri, pero cuando ha estado en forma, ha habido pocos jugadores mejores que él en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick está actualmente en camino de defender su título nacional, al tiempo que sigue entre los aspirantes a disputar la Liga de Campeones, y Pedri también será un miembro clave de la selección española en su búsqueda de la gloria en el Mundial. Si se mantiene alejado de la enfermería, otra nominación al Balón de Oro debería estar ya asegurada.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    En 2025-26: 27 goles, cuatro asistencias.

    Solo un hombre, Sir Stanley Matthews, ha ganado el Balón de Oro con 40 años o más, y que Ronaldo se una a ese exclusivo club puede parecer descabellado para aquellos que siguen centrados en el fútbol europeo. Sin embargo, sigue marcando goles en Arabia Saudí y es muy posible que esta temporada consiga por fin su primer trofeo en Oriente Medio. Tras un bache a mitad de temporada, el Al-Nassr vuelve a liderar la tabla de la Pro League, mientras que Ronaldo y compañía son los grandes favoritos para ganar la AFC Champions League Two (el equivalente asiático de la Europa League).

    La FIFA ha concedido una prórroga al cinco veces ganador del Balón de Oro para que pueda jugar en el Mundial desde el principio, por lo que volverá a liderar la delantera de la selección portuguesa, que confía en sus posibilidades tras ganar la Liga de Naciones de la UEFA el año pasado. Si Ronaldo alcanza el éxito a nivel de clubes e internacional en los próximos seis meses, es posible que no se le pueda negar otro Balón de Oro.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12Raphinha (Barcelona) ⬇️

    En 2025-26: 13 goles, cinco asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para algunos, el quinto puesto de Raphinha en la votación del Balón de Oro 2025 fue una vergüenza, dados los números ofensivos francamente ridículos que registró con el Barcelona. Tenían razón, y parece que el brasileño está ansioso por volver a estar entre los candidatos después de superar un molesto problema en el tendón de la corva que frenó su progreso durante los primeros meses de la campaña.

    Su actuación decisiva contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España coronó el excelente regreso de Raphinha, que ahora parece dispuesto a volver a mostrar su implacabilidad ante las defensas españolas y europeas durante la segunda mitad de la temporada. También será uno de los líderes de Brasil en el Mundial, ya que la Selecao ha mejorado bajo la dirección de Carlo Ancelotti a medida que se acerca el torneo.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) 🆕

    En 2025-26: Cuatro goles, cuatro asistencias, 19 partidos sin encajar goles.

    Quizás ningún jugador represente mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhaes, ya que el internacional brasileño se ha convertido en una de las armas más peligrosas a balón parado de la Premier League, mientras que su estilo físico de defensa rara vez ha estado tan de moda en las últimas dos décadas como lo está ahora.

    Aunque William Saliba sigue siendo tan elegante como siempre, Gabriel debería considerarse ahora el más importante de la pareja de centrales del Arsenal, y si sigue marcando goles importantes en los momentos decisivos y manteniendo la portería a cero, una buena actuación con la Selecao en el Mundial debería bastar para asegurarse un puesto entre los nominados al Balón de Oro.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    En 2025-26: 22 goles, 19 asistencias. Ganó la Copa MLS.

    ¡No podía hacerlo, ¿verdad?! Se pensaba que los días en los que Lionel Messi era siquiera nominado al Balón de Oro habían quedado atrás, pero tras guiar al Inter de Miami a su primera MLS Cup y con Argentina entre las favoritas para ganar el Mundial, existe una posibilidad real de que el ocho veces ganador vuelva a estar en la pugna por el Balón de Oro este verano.

    Messi demostró ser una clase aparte en su camino hacia la conquista de su segundo premio consecutivo al MVP de la MLS, ya que aportó seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos de play-off de Miami, y sin duda ese éxito a nivel de club se tendría en cuenta si ayuda a Argentina a defender su corona mundial en Norteamérica en 2026. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el corazón de la alineación de la Albiceleste, por lo que cualquier triunfo en el país que ahora considera su hogar se le atribuirá en gran medida a él una vez más.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26: Cinco goles y 12 asistencias.

    Declan Rice se proclamó como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada, y el jugador del Arsenal no ha dejado de mejorar desde entonces. Rice es ahora uno de los jugadores más importantes de los Gunners, que buscan no solo el título de la Premier League, sino también su primer triunfo en la Liga de Campeones, tras ganar los ocho partidos de la fase de grupos en Europa.

    Las carreras impulsoras de Rice, sus contribuciones defensivas y sus jugadas a balón parado hacen que rara vez pase desapercibido en los partidos, además de ser titular indiscutible en la selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel, que parece más que capaz de poner fin a 60 años de sufrimiento ganando la Copa del Mundo de 2026.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) 🆕

    En 2025-26: 14 goles, 12 asistencias.

    Vinicius Jr vivió un 2025 miserable en lo que respecta a su rendimiento con el Real Madrid, ya que solo logró marcar ocho goles en La Liga a lo largo del año, lo que echó por tierra su gira de revancha por el Balón de Oro. Sin embargo, como dice el viejo refrán, la forma es temporal, pero la clase es permanente, y Vini ha demostrado que todavía puede ser decisivo durante una racha positiva para comenzar 2026.

    El exjugador del Flamengo tendrá que mantenerse en su mejor nivel para ayudar a llevar títulos al Bernabéu, mientras que su pésimo historial con Brasil necesita mejorar desesperadamente antes de que comience el Mundial. Pero si consigue esos objetivos, Vinicius podría volver a meterse de lleno en la carrera por el Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26: Seis goles, diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha ha recorrido un largo camino desde su decepcionante cesión al Wolverhampton Wanderers hace cinco años hasta terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el dictador en jefe del PSG es ahora considerado por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Sin duda, ha jugado así durante la primera mitad de la temporada, e incluso ha añadido más goles y asistencias a su juego, como lo demuestra su hat-trick para vencer al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    También formará parte de la selección de Portugal el próximo verano, que, tras ganar la Liga de Naciones, cree firmemente que puede triunfar en el Mundial. Si lo consiguen, es probable que Vitinha haya desempeñado un papel fundamental.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6Luis Díaz (Bayern Múnich) ⬆️

    En 2025-26: 21 goles, 17 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Se puede perdonar a los aficionados del Liverpool por preguntarse si su temporada no habría sido tan turbulenta si Luis Díaz no hubiera sido vendido durante el verano. El versátil delantero desempeñó un papel importante en el triunfo del título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo reto llevó al equipo de Anfield a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras esterlinas/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Díaz no ha mirado atrás, ya que ha establecido una buena relación con Harry Kane y el resto de sus compañeros del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación decisiva que llama la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque también incluyera una tarjeta roja.

    Hay que tener en cuenta que Díaz jugará este verano su primer Mundial con la selección colombiana, que se perfila como una de las tapadas del torneo, y que tiene todas las cualidades para optar al Balón de Oro.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 15 goles, 26 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Quienes predijeron que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron por completo, ya que el extremo lleva más de un año ofreciendo un rendimiento fantástico con el campeón de la Bundesliga. Capaz tanto de marcar goles como de crearlos para otros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la primera división alemana, al tiempo que ha dejado huella en la Liga de Campeones.

    Las actuaciones de Olise en su club también le han ayudado a asegurarse un puesto en la alineación de Francia, a pesar de la intensa competencia por las plazas. Por ello, podría ser una de las estrellas del próximo Mundial para uno de los favoritos a levantar el trofeo.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    En 2025-26: 16 goles, 16 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, el favorito de las casas de apuestas al inicio de la temporada, va por buen camino para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en ganar el Balón de Oro, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para conseguirlo! Las actuaciones del joven jugador del Barcelona en las últimas fases de la Liga de Campeones de la temporada pasada le convirtieron, a ojos de muchos, en el mejor futbolista del mundo, y su segundo puesto detrás de Dembélé en la votación del Balón de Oro fue prueba de ello.

    Hay quienes siguen creyendo que necesita aportar más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que otros temen que el número de partidos que Yamal ha jugado a una edad tan temprana esté provocando un aumento de las lesiones. Por su parte, el Barça necesita corregir sus deficiencias defensivas si quiere ganar la Champions League, lo que significa que Yamal podría tener que apoyarse en gran medida en sus actuaciones con España en el Mundial si quiere llevarse a casa el Balón de Oro.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-26: 43 goles, nueve asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappé finalmente conseguirá el Balón de Oro? Casi desde el momento en que surgió como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido ungido como futuro ganador del Balón de Oro. Pero tras haber celebrado recientemente su 27º cumpleaños, Mbappé sigue esperando su oportunidad de subir a lo más alto del podio en París.

    Hasta ahora, poco más podría haber hecho para tener la mejor oportunidad posible de poner fin a esa espera, ya que Mbappé ha llevado en volandas a un Real Madrid en apuros esta temporada con varios goles decisivos. También ha reservado las mejores actuaciones internacionales de su carrera para los Mundiales, por lo que es de esperar que el capitán de Francia llegue hasta el final en esta carrera.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26: 42 goles, nueve asistencias.

    Tras una temporada decepcionante para sus elevados estándares, Erling Haaland entró en «modo Terminator» al comienzo de la campaña actual, convirtiéndose en un ariete imparable para el Manchester City, que aspiraba a volver a situarse como aspirante tanto a la Premier League como a la Champions League. Ya bien encaminado hacia su tercera Bota de Oro en cuatro temporadas, las defensas se habían mostrado impotentes para detener al jugador de 25 años hasta que atravesó una prolongada sequía alrededor de Año Nuevo, aunque ahora parece estar saliendo del otro lado de ese bache.

    Las impresionantes cifras de Haaland con el City le habrían situado de todos modos en la conversación sobre el Balón de Oro, pero sus posibilidades esta vez se ven reforzadas por la primera clasificación de Noruega para el Mundial desde 1998, lo que le da a su delantero estrella la oportunidad de participar por primera vez en un gran torneo. Los escandinavos son meros outsiders para triunfar en Norteamérica, pero Haaland aún podría aprovechar el escenario mundial para poner la guinda a su candidatura al Balón de Oro si todo va bien a nivel de club.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1Harry Kane (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 48 goles, cinco asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Siempre habrá quienes no aprecien plenamente a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima el lastre de los trofeos que tantos le echaban en cara a lo largo de los años, el delantero del Bayern de Múnich parece un hombre con una misión, totalmente decidido a demostrar que también es digno de reconocimiento individual mientras sigue marcando goles a un ritmo récord.

    Además de marcar montones de goles, Kane ha demostrado su versatilidad con un efecto devastador para los campeones de la Bundesliga, y si consigue mantener esta forma, al final de la temporada le esperarán más trofeos. Mientras tanto, los aficionados ingleses rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas antes del verano, ya que Kane es clave para las esperanzas de los Tres Leones de poner fin a su agonizante espera por un gran título a nivel internacional.

