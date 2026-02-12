Goal.com
Richard Martin

Cinco cuestiones que Michael Carrick y el Manchester United deberían abordar durante los 12 días de descanso entre partidos de los Red Devils.

Los entrenadores suelen decir que lo único positivo del implacable calendario del fútbol moderno es que nunca hay demasiado tiempo para darle vueltas a un resultado decepcionante. Sin embargo, ahora ocurre lo contrario con Michael Carrick, que tiene todo el tiempo del mundo para analizar el empate 1-1 del Manchester United en West Ham antes de que su equipo vuelva a la acción.

La ausencia del United en las competiciones europeas y su temprana eliminación de la FA Cup les ha dejado con un hueco de 12 días en su calendario antes de visitar al Everton el 23 de febrero. El parón es tan largo que se consideró una oportunidad ideal para disputar lucrativos partidos amistosos en el extranjero.

Al final, no se ha programado ningún partido de exhibición y se cree que Carrick ha rechazado la oferta de llevar al equipo a una concentración de entrenamiento en un lugar con clima cálido, prefiriendo trabajar en Carrington. Mientras que los jugadores tendrán cuatro días libres, Carrick apenas puede permitirse un día de vacaciones, ya que está trazando el camino del United para terminar entre los cuatro primeros de la Premier League y volver a la Champions League.

El empate in extremis de Benjamin Sesko contra el West Ham ha hecho que el ambiente en el club sea más positivo de lo que podría haber sido durante este periodo de inactividad, pero los Hammers frenaron el perfecto inicio del United bajo la dirección de Carrick y el flojo rendimiento planteó muchas preguntas que el entrenador deberá responder en los próximos 12 días.

GOAL analiza los cinco principales problemas que deben abordar el excentrocampista de los Red Devils convertido en entrenador, así como sus superiores en la jerarquía...

    Encontrar un puesto titular para Sesko

    Sesko siguió amortizando poco a poco los 74 millones de libras (101 millones de dólares) que costó su traspaso con su improvisado remate a la red del West Ham, y ya es hora de que el internacional esloveno vuelva a ser titular. El fichaje más caro del United del verano pasado ha tenido algunos problemas iniciales desde que pasó de la Bundesliga a la Premier League, pero ha marcado cinco goles desde principios de año, con cuatro goles en la liga (dos en Burnley, el gol de la victoria en el minuto 94 contra el Fulham y el empate en el minuto 96 en el este de Londres) que han valido cuatro puntos al equipo.

    Sesko ha jugado poco más de 60 minutos de fútbol con Carrick de un total de 450 posibles, pero era la segunda vez en tres partidos que salvaba un resultado. Mientras el United sufría en la primera parte y en los primeros compases de la segunda, necesitaba a gritos un hombre de referencia al que dirigir los centros, y Carrick admitió más tarde que debería haber sacado al delantero antes de que finalmente lo hiciera en el minuto 69.

    El United se enfrentará a un reto similar al del West Ham en su próximo partido contra el Everton, por lo que Sesko debe empezar a dar al equipo otra salida contra un equipo que también se conforma con replegarse y bloquear las vías habituales de sus rivales hacia la portería.

    Aprovecha mejor la posesión.

    Una cosa que Ruben Amorim y Carrick parecen tener en común es que sus equipos suelen rendir mejor cuando tienen menos posesión del balón. En las últimas cuatro semanas, el United ha vencido al Manchester City con un 32 % de posesión, ha superado al Arsenal con un 44 % y ha derrotado al Fulham con un sorprendente 42 %, cuando todo el mundo esperaba que los Cottagers se replegaran y cedieran ante la presión.

    Los Red Devils derrotaron al Tottenham con un 65 % de posesión, pero tenían la ventaja evidente de jugar con un hombre más durante más de una hora. Tuvieron la misma posesión contra el West Ham, pero en su mayor parte no supieron qué hacer con ella.

    Los próximos rivales del United estarán muy atentos, lo que significa que los próximos partidos contra el Everton y el Crystal Palace serán posiblemente más difíciles que si se enfrentaran a un rival de los cinco primeros. Carrick acabó fracasando en el Middlesbrough tras una excelente primera temporada porque su equipo se volvió demasiado predecible en la posesión, y debe asegurarse de que su United no corra la misma suerte.

    Jugar dos partidos por semana

    Era difícil no ver una razón obvia por la que la racha ganadora del United se detuvo en West Ham, a pesar de que los Irons eran el equipo con peor clasificación al que se habían enfrentado bajo el mando de Carrick. Los Red Devils solo tuvieron dos días completos de descanso entre su victoria sobre el Tottenham y su viaje a la capital, y a pesar del poco tiempo de recuperación, Carrick alineó un once inicial sin cambios, y más de un jugador parecía agotado física y mentalmente como resultado.

    Carrick ha aprovechado mucho mejor que Amorim la ausencia de competiciones europeas, utilizando ese tiempo para preparar y recuperar al equipo para el siguiente partido, pero si quiere alcanzar su objetivo de llevar al United de vuelta a la Champions League o incluso a la Europa League, él —o quienquiera que ocupe el puesto de forma permanente— no podrá permitirse ese lujo y tendrá que apostar por la rotación de la plantilla.

    El United tiene mucho tiempo para recuperarse del esfuerzo realizado en el este de Londres, pero en menos de un mes tendrá que afrontar otro breve descanso, con tres días entre su partido en casa contra el Palace y su viaje a Newcastle, y Carrick tendrá que preparar mejor al equipo esta vez.

    Llama a Maguire.

    Antes del partido del United en West Ham, se supo que el club está a punto de cerrar un nuevo contrato con Harry Maguire. Es difícil argumentar que no vale la pena mantener al defensa debido al ejemplo que da y, cuando está en forma y se le utiliza correctamente, sigue siendo un central de primera clase.

    El problema es que cada vez es más difícil confiar en la forma física de Maguire. Como para subrayar ese punto, fue sustituido en la segunda parte en el London Stadium con un aparente problema en el tendón de la corva.

    Maguire acaba de regresar tras más de dos meses de baja por una lesión en el tendón de la corva que le hizo perderse nueve partidos, mientras que la temporada pasada pasó dos largas temporadas fuera de los terrenos de juego, perdiéndose un total de nueve partidos. En la temporada 2023-24, también tuvo dos bajas importantes, perdiéndose el final de la temporada y la Eurocopa.

    Maguire dijo a los periodistas al salir del estadio el martes que estaba «bien», pero no fue la señal más alentadora si el club se toma en serio la prolongación de su estancia.

    La búsqueda completa comenzará ahora.

    No es ningún secreto que el centro del campo va a ser el principal objetivo del United en el mercado de fichajes de verano, ya que buscan sustituir a Casemiro y reforzar la medular. Pero el partido contra el West Ham también puso de manifiesto la necesidad de incorporar a uno o dos laterales de primer nivel a sus filas.

    Luke Shaw cometió el mayor error del partido al regalar a los locales el primer gol, marcado por Tomas Soucek. Fue un momento desafortunado, porque Shaw había jugado bien en general y ha sido muy regular esta temporada, dejando atrás sus graves problemas de lesiones.

    Pero, incluso dejando de lado su fallo al despejar un balón rebotado, a Shaw no le queda mucho tiempo en el club, ya que su contrato expira en 2027. Es uno de los grandes supervivientes, ya que llegó a Old Trafford durante la primera ventana de fichajes de Louis van Gaal.

    Su compañero en el lateral, Diogo Dalot, tampoco tuvo su mejor partido, con una actuación irregular en la primera parte, aunque realizó una prometedora carrera que Amad Diallo no supo aprovechar.

