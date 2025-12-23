El entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, ha sido consultado sobre el futuro de Semenyo y dice que quiere que se quede, pero sabe que puede ser difícil. Les dijo a los reporteros: "Antoine Semenyo está ahora mismo con nosotros. Ha entrenado hoy con nosotros, muy bien. Entiendo que hay mucho ruido alrededor de Antoine. Pero mi preocupación es que esto no lo afecte, sus actuaciones y estamos viendo que no está afectando sus actuaciones. Está muy comprometido con el equipo y espero que podamos mantenerlo aquí. Hay situaciones que no podemos controlar, pero ahora mismo, Antoine es nuestro jugador y va a seguir jugando para nosotros. Si me preguntas, no quiero perderlo, definitivamente no quiero perderlo. Pero como siempre decimos, cada vez que se abre el mercado, nunca sabes lo que va a pasar."

Iraola también destacó la importancia de Semenyo para Bournemouth, añadiendo: "Antoine, para mí, ha estado rindiendo muy bien. No solo en los últimos dos partidos porque ha marcado. El nivel de consistencia ha sido muy bueno desde el inicio de la temporada. Ha tenido momentos en los que no ha marcado y aún así ha sido muy valioso para nosotros. Al final, no solo demandamos los números, sino que nos da muchas cosas. No es un secreto que es un jugador muy importante para nosotros."