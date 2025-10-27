Chelsea considera un sorprendente préstamo de Marc-André ter Stegen del Barcelona mientras espera otra opción gratuita

Tras someterse a una cirugía de espalda a principios del verano, ter Stegen sorprendió a la directiva del Barcelona al publicar su propia actualización sobre la lesión en redes sociales, sin informar previamente al departamento médico del club. La junta interpretó esto como una falta de profesionalismo. Las tensiones aumentaron aún más cuando, según los informes, se negó a firmar un formulario que permitiera al club acceder a sus documentos médicos, retrasando la inscripción de Joan García apenas días antes del inicio de LaLiga.

El Barcelona mostró su descontento con el portero, incluso considerando acciones legales internas, y le retiró temporalmente el brazalete de capitán, dejando claro que ningún jugador está por encima del club. Tras unas semanas, se logró una frágil tregua y ter Stegen fue reinstalado como capitán. Wojciech Szczesny respaldó públicamente al alemán, destacando su talento y su capacidad de regresar.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Szczesny afirmó: "No es una situación agradable. Yo pasé por algo similar en la Juventus y decidí retirarme del fútbol. No le aconsejo lo mismo a Marc, porque todavía tiene mucho que aportar. A veces, en este trabajo, hay decisiones que duelen. El club decidió fichar a Joan, un talento de clase mundial que jugará para el Barça durante los próximos 15 años. Para Marc debe ser frustrante después de tantos años siendo tan importante, pero es muy inteligente y lo entiende. Lo más importante ahora es que se recupere, porque se perdió toda la temporada pasada. Tiene una lesión antigua, pero cuando se ponga en forma, estoy seguro de que todavía tiene mucho que ofrecer al fútbol."

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎