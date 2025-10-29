Chelsea GFXGOAL
Krishan Davis y Nicolás De Marco

Chelsea, al borde de la crisis: Siete problemas que Enzo Maresca debe solucionar para evitar que la temporada de los Blues se desvíe hacia la mediocridad

Mientras gran parte de las conversaciones sobre crisis al comienzo de la temporada se han centrado en el Manchester United y el Liverpool, el Chelsea ha caído discretamente por debajo de sus mayores rivales de la Premier League, encontrándose en el noveno lugar después de nueve partidos. Consistentemente inconsistentes, la sorprendente derrota en casa ante el Sunderland el sábado los ha dejado en una encrucijada, con muchos problemas que abordar si quieren evitar que su temporada se desvíe hacia la mediocridad.

"Creo que en general no fuimos lo suficientemente buenos," dijo el entrenador Enzo Maresca después de la muy predecible derrota tardía por 2-1 ante los recién ascendidos Black Cats, donde su equipo había sido inferior durante todo el partido. "Cuando no eres lo suficientemente bueno en la Premier League, sabemos que las consecuencias pueden ser malas. Lo he dicho muchas veces, cuando no eres capaz de ganar, es importante que no pierdas."

Esa tercera derrota en nueve partidos ha dejado justamente a Chelsea en mitad de tabla, sin que nadie realmente esté seguro de lo que es capaz la plantilla más joven de la liga; parecen estar tan cerca de una crisis total como de montar un empuje por un lugar entre los cuatro primeros.

Maresca, entonces, tiene mucho trabajo por hacer, pero el tiempo está de su lado y el calendario de partidos podría ofrecerle la oportunidad ideal para que los Blues inicien su campaña.

    Victoria contra rivales 'menores'

    Es la incapacidad del Chelsea para superar a los equipos que, en teoría, deberían vencer lo que les ha costado caro hasta ahora esta temporada, con la agonizante derrota en casa ante el recién ascendido Sunderland el fin de semana como el último ejemplo del fallo del equipo de Maresca para imponerse como favoritos.

    Los Blues han dejado escapar puntos en actuaciones poco inspiradoras contra Crystal Palace, Brentford, Manchester United (cuando los hombres de Ruben Amorim estaban en lo más profundo de sus dificultades de principios de temporada), Brighton y los Black Cats, con los últimos tres resultados siendo derrotas. Sin embargo, esas luchas fueron desmentidas por la victoria emocionante sobre los campeones Liverpool antes del parón internacional de octubre.

    El entrenador está muy consciente de que necesitan encontrar cierta consistencia, independientemente del oponente. "Seguro, si quieres estar ahí (un gran equipo), necesitas consistencia, algo que ganar cuatro al hilo y el partido de hoy (contra Sunderland) probablemente puedes demostrar eso", dijo Maresca tras la última decepción. "Pero porque perdimos puntos, no demostramos eso.

    "Si podemos tener ese nivel (levanta la mano en alto) y este nivel (baja mucho la mano), probablemente es mejor tener algo intermedio. Creo que en general, desde que empezamos (la temporada), hemos rendido mucho mejor en comparación con el partido de hoy. No fuimos lo suficientemente buenos. No creamos mucho, aparte del gol probablemente, y luchamos. Necesitamos que nuestros jugadores rindan al 100 por ciento."

    Haz de Stamford Bridge una fortaleza

    Para empeorar las cosas, el empate con el Palace y las derrotas contra Brighton y Sunderland fueron todos en Stamford Bridge, mientras que Chelsea no convenció en absoluto en las afortunadas victorias en casa sobre Fulham en la Premier League y Benfica en la Champions League. Un récord de liga en casa de dos victorias, un empate y dos derrotas simplemente no es suficiente.

    Quedaron atrás los días cuando Jose Mourinho hizo del Bridge una fortaleza inexpugnable durante sus dos etapas en el banquillo, estando 60 y luego 77 partidos en casa sin perder, pero los Blues - y de hecho sus aficionados - deben encontrar una manera de hacer que sus oponentes teman visitar su estadio una vez más.

    Quizás una resaca de las luchas del club en los últimos años desde la adquisición por parte de Boehly-Clearlake, la atmósfera en el Bridge puede deteriorarse rápidamente si las cosas no van a favor del Chelsea. Los suspiros colectivos y estallidos de frustración desde las gradas visiblemente minan la confianza de los jugadores en el campo, con el joven equipo indudablemente encontrándose en dificultades para dar un paso adelante frente a las críticas vociferantes de sus propios seguidores.

    La victoria sobre Liverpool - la mejor actuación de Chelsea de la temporada hasta ahora por mucho - demostró el poder de su público local, ya que los hombres de Maresca fueron impulsados hasta la línea de meta por una atmósfera bulliciosa que alimentó un asalto tardío, dando como resultado un eufórico gol en tiempo de descuento de Estevao Willian.

    Comienza más fuerte

    Hasta ahora esta temporada, el Chelsea ha desarrollado una reputación no deseada de comenzar lentamente, con su lentitud desde el inicio permitiendo que sus oponentes los superen y marquen el ritmo.

    Ese fue el caso contra West Ham, Fulham, Brentford y Manchester United, así como Nottingham Forest y Ajax más recientemente, con una tarjeta roja temprana para los gigantes holandeses que ayudó significativamente a su causa en ese enfrentamiento de la Liga de Campeones.

    Con la plantilla más joven de la Premier League, la opinión generalizada es que al Chelsea le falta la experiencia y el conocimiento para manejar los partidos durante los 90 minutos completos, y la necesidad de rotar debido a las lesiones y al calendario más exigente ciertamente está jugando su papel tras el regreso del club a la Liga de Campeones, pero los Blues aún deben encontrar la manera de imponerse temprano en los partidos y usar ese impulso. Demasiado a menudo están encontrando que su supuesta autoridad se ve socavada desde el primer silbido.

    Problema disciplinario

    Está bien documentado que la disciplina ha sido un problema serio e incapacitante para el Chelsea en los primeros meses de 2025-26, con los Blues viendo absurdamente tarjetas rojas en cuatro de los seis partidos que disputaron en todas las competiciones entre el 20 de septiembre y el 18 de octubre.

    Esas infracciones fueron particularmente costosas en las derrotas consecutivas de liga ante el Manchester United y Brighton; Robert Sánchez fue expulsado a los cinco minutos de comenzar el primero en Old Trafford sin que se hubiera movido el marcador tras salir de su portería y chocar con Bryan Mbeumo, mientras que Trevoh Chalobah fue expulsado por cometer una falta como último hombre al inicio de la segunda parte en el segundo partido cuando el Chelsea ganaba 1-0.

    En ambas ocasiones, el equipo de Maresca no pudo lidiar con el déficit de un hombre, ya que el United logró establecer una ventaja insuperable en la primera mitad y el Brighton igualó hacia el final antes de anotar un gol en el tiempo de descuento para ganar el partido.

    Tras insistir inicialmente en que la indisciplina del Chelsea no era un problema, el entrenador admitió después del incidente más reciente (la innecesaria tarjeta roja de Malo Gusto en Nottingham Forest): "Es algo que podemos mejorar. El último (de Gusto) es completamente evitable, porque es 0-3, el partido está terminado. Seguro que hay algo que tenemos que mejorar."

    Problemas de lesiones

    Esto está en gran medida fuera del control del Chelsea, por supuesto, pero las lesiones ciertamente no han ayudado a su causa tampoco, ya que la temporada comienza a tomar ritmo. Habiendo evitado el tipo de crisis de lesiones el año pasado que los paralizó en la única campaña de Mauricio Pochettino al frente en 2023-24, están una vez más lidiando con una serie de problemas de condición física en esta ocasión.

    Cole Palmer es el ausente más notable, con el club ahora sufriendo las consecuencias de apresurar dos veces el regreso de su baluarte de un persistente problema en la ingle que surgió durante el verano en el Mundial de Clubes. Solo ha hecho cuatro apariciones en toda la temporada. De hecho, los Blues están sin duda pagando por su éxito en ese torneo en su conjunto, con el atacante acompañado en la banca por Liam Delap, Dario Essugo, Benoit Badiashile y Levi Colwill. Afortunadamente, Delap está a punto de regresar, mientras que Palmer y Badiashile deberían estar de vuelta en contenido en poco más de un mes y Essugo debería regresar en el Año Nuevo.

    Eso ayudará a aliviar la presión sobre un equipo que de repente se ha visto reducido en ciertas áreas, con Delap pudiendo dar un descanso a Joao Pedro en la delantera, Essugo pudiendo sustituir a Moises Caicedo en el centro del campo, Badiashile reforzando una defensa mermada y Palmer, por supuesto, inyectando el tipo de creatividad que Maresca admitió que su equipo "carecía" después de la derrota ante Sunderland. Colwill, desafortunadamente, probablemente se perderá toda la temporada después de someterse a una cirugía por una temida lesión de ligamento cruzado anterior.

    El entrenador en jefe incluso ha revelado que hay un grupo de jugadores que actualmente están jugando con dolor. "Joao [Pedro] no ha estado entrenando todos los días porque está manejando un poco, él mismo, por una lesión. Moi [Caicedo] es el mismo, Enzo [Fernández] es exactamente el mismo", dijo. "Tenemos cuatro o cinco jugadores que, desafortunadamente, debido a algunos problemas, no pueden trabajar todos los días."

    Elabora una fórmula para un defensa central

    La inoportuna lesión de Colwill en vísperas de la nueva temporada le ha causado a Maresca un dolor de cabeza significativo en la defensa, con el entrenador rotando entre varias combinaciones de centrales para encontrar la fórmula adecuada en su ausencia. Chalobah ha sido el titular más regular, acompañado por Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo o Wesley Fofana. Badiashile había jugado y estaba en buena forma antes de sufrir su propio problema de lesiones.

    Quizás no sorprenda que el resultado haya sido algunas actuaciones desarticuladas en la defensa, sin que se formen verdaderas asociaciones mientras que los errores individuales y la defensa colectiva desordenada le han costado a Chelsea en varios partidos en los que han perdido puntos hasta ahora en esta temporada.

    Con Fofana todavía recuperándose de su lesión, los Blues quizás estén pagando el precio por no haber incorporado a un central experimentado de alto nivel en la ventana de transferencias de verano. Si somos brutalmente honestos, ninguna de sus opciones actuales inspira tanta confianza como Colwill.

    Superar al Tottenham

    Maresca tiene mucho entre manos, pero tendrá una gran oportunidad de volver a poner a Chelsea en el camino correcto en el espacio de 90 minutos el fin de semana. Después de todo, no hay mejor tónico que vencer a tus rivales más feroces en la era moderna. Los Blues cruzarán la capital inglesa para enfrentarse a Tottenham el sábado, y mientras se tambalean en una mini crisis, esto representa un partido de principio de temporada que deben ganar para un equipo que ha quedado atrás de sus rivales más fuertes de la Premier League.

    Maresca tiene un récord del 100% en sus dos encuentros con los Spurs hasta ahora, y otra victoria en el norte de Londres en esta ocasión podría ser el impulso que Chelsea necesita para darle nueva vida a su campaña tambaleante.

